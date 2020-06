Policía investiga extraña muerte en el mercado Oriental

Foto: persona encontrada sin vida en el sector de la ropa usada del Mercado Oriental/TN8

Solo como Jimmy fue identificada la persona que fue encontrada sin vida este lunes por la noche en el sector de la ropa usada del Mercado Oriental, al parecer el ahora occiso recibió varias estocadas en su espalda en un lugar hasta ahora desconocido, yendo a caer al lugar donde acostumbra llegar a dormir.

En el lugar donde quedó el cuerpo de Jimmy se encontraban varios jóvenes viendo televisión, a estos no les llamó la atención verlo caer, porque esto era algo común cuando se encuentra en estado de ebriedad.

Fue hasta que llegó doña María Latino, dueña del lugar donde yacía sin vida, Jimmy, que le empezó a hablar para que se quitara ya que acostumbra lavar antes de acostarse a dormir; pero por más que le hablaba, este no respondía. "Es raro que yo venga y no lo halle aquí, cuando anda bolo ahí se acuesta igual, por eso a nadie le preocupó aquí el verlo que se cayera, yo me preocupo cuando le hablo y no se levanta y peor aún cuando veo la sangre al lado de su espalda y hasta les dije a los muchachos, a Jimmy lo puñalearon, traté de golpearlo para ver si estaba vivo; pero fue inútil, ya estaba muerto el pobre muchacho", relataba doña María, quien conocía al ahora fallecido.

El llamado fue hecho a la Policía Nacional, quienes movilizaron un equipo operativo para que investigara que es lo que le había sucedido realmente a Jimmy. Estos en el lugar levantaron las pruebas necesarias en lo que Medicina Legal levantaba el cuerpo y le realizaba la debida autopsia.

De igual forma procederían a realizar un recorrido por el sector del Mercado Oriental donde fue encontrado el cuerpo, en busca de posibles culpables o bien testigos de este caso.