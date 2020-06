Da honesta crítica al restaurante de su pequeña hija y enternece en redes

Foto: La pequeña Ava es dueña de su propio restaurante/OK Chicas

Ver a tus hijos y sobrinos felices es lo mejor del mundo, sus caritas sonrientes y su risa que inunda la casa es algo que nadie cambia por nada, además de que sus juegos son extremadamente creativos y cualquier cosa puede suceder.

Así que si te has dado la oportunidad de jugar alguna vez con algún pequeñito sabrás de sobra que es algo especial, y quién mejor para explicarnos un poco de ello que Christopher Kyle, el padre de Ava, una niña de 18 meses de edad.

Lo creas o no, la pequeña Ava es dueña de su propio restaurante, y aunque apenas comienza y no sabe mucho del mundo de la cocina y los comensales, hace todo lo que puede para que su restaurante sea el mejor de su vecindario.

Y obviamente sus padres tenían que ser sus primeros comensales, por lo que el primero en asistir fue su papá, Christopher Kyle, quien dio una reseña algo dura acerca del lugar.

Chris hizo pública la crítica al restaurante de su pequeña, que fue nombrado Ava’s Kitchen, por lo que la reseña del lugar se hizo viral, pero solo para ganar más popularidad y seguramente tener muchos más comensales.

Crítica de Christopher Kyle al restaurante de su hija Ava

Para el almuerzo decidí acudir a un negocio propiedad de una persona de raza negra, para apoyarlo y hacerlo crecer. Se llama Ava’s Kitchen, y abrió a finales del mes de abril. Es un establecimiento muy limpio, pero déjenme hablarles sobre su propietaria.

Antes que nada, le pregunté ¿por qué había globos en mi silla, si no es mi cumpleaños? Me dijo que no me preocupara, que eran de su mami.

Estuve esperando que mi orden estuviera lista por 45 minutos, y yo era el único cliente en el lugar. En un inicio ella lo estaba haciendo muy bien, pero después tomó una pausa de 20 minutos para ir a ver ‘Paw Patrol’.

En general el servicio al cliente puede ser mejor, pero la cocinera es muy bonita y le daré otra oportunidad. Debemos de darle una segunda oportunidad a estos negocios y no dejar de ir solo por un error.

Cuando su madre le compró la cocina de juguete me molesté un poco pues costó varios cientos de dólares, pero el enfado desapareció cuando la vi reír y disfrutar tanto de su restaurante. Por lo que entendí que todo lo que la haga feliz vale completamente su precio.