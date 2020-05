Mujeres resultan lesionadas tras ser golpeadas por una camioneta en Managua

Las féminas no quisieron ser trasladadas al centro del salud más cercano / Fotografía: Bismarck Lugo

La mañana de este miércoles en el sector de los semáforos de Linda Vista, Managua Judith Castellón Zárate y Juana Zárate, resultaron con lesiones leves al ser golpeadas por el conductor de una camioneta, identificado como Allan Ruiz.

Testigos defendieron al conductor alegando que fue una imprudencia peatonal de ambas mujeres, al cruzar la vía sin precaución.

"Yo me vengo pasando con mi hija por que otro conductor nos dio la pasada, y él vió, pero no le importo; así que vino e hizo como un zigzag. Primero caí yo, lo que provocó que me hiciera un raspón en mi rodilla y un golpe en el brazo, y después arrastró a mi hija, sentí que nos levantó en el aire", comentó Juana Zárate.

Al lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional y la Cruz Roja para determinar el caso y aplicar primeros auxilios a las afectadas.

"En este país muchos conductores no tenemos cortesía con los peatones, por que si él está viendo que otros conductores les dan el paso, por que no puede hacer lo mismo. Gracias a Dios ella no andaba con mi hija pequeña, ya que ella es mi esposa, si no creo que la historia sería otra", afirmó Fanor Mejía, esposo de Judith.

Al lugar se hicieron presentes miembros de la Policía Nacional y la Cruz Roja para determinar el caso / Bismarck Lugo

Por su parte, el conductor de la camioneta dijo "ellas se bajaron de una ruta y se me cruzaron de imprevisto, yo frené lo más que pude y como ustedes pueden ver no fue nada grave, solamente fue el empujón y como podrás ver yo vengo en mi vía".

Te puede interesar: Imprudencia peatonal casi le cuesta la vida a un anciano en Jalapa

Cabe destacar que las féminas no quisieron ser trasladadas al centro de salud más cercano, asegurando que solo presentaban golpes leves, sin embargo, uno de los miembros de la Cruz Roja dijo que aunque no presentaban fracturas, era prudente realizarle un chequeo para destacar golpes internos.

Autoridades reiteran precaución

Las autoridades de Tránsito nacional reiteran las recomendaciones a la población a tener mas cuidado a la hora de cruzar las calles o carreteras para evitar este tipo de incidentes, al igual les recuerda a los conductores respetar los límites de velocidad.