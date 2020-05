Recuperan el cuerpo sin vida de un hombre en el lago Xolotlán

Imágenes de la familia a la espera de la recuperación del cuerpo del joven Foto: TN8

Tras permanecer desaparecido por más de 24 horas y después de una larga búsqueda, fue encontrado el cuerpo sin vida de Juan Carlos Sandoval, de 27 años, este ciudadano pereció por ahogamiento en el lago Xolotlán en una finca de nombre Santa Ana del municipio de Nagarote del departamento de León.

El cadáver flotando fue recuperado por miembros de la Cruz Roja apoyados por una lancha que facilitó las autoridades de la alcaldía municipal de La Paz Centro como parte del acompañamiento a las familias afectadas por la lamentable tragedia.

El joven había salido la tarde del pasado sábado 16 de mayo en compañía de dos amigos del barrio Felipe López de La Paz Centro, según uno de los testigos, en varias ocasiones habían llegado a este lugar a pescar.

"Me dijo que sabía nadar y no era así"

"Nos metimos ahí y se nos fue en una canaleta y se nos ahogó; yo le tiré la tarraya, se me agarró de mi tarraya, como yo no sé nadar, me estaba ahogando, entonces, se me safó, ya no lo pude agarrar. No era muy hondo (...) él me dijo que sabía nadar y no era así", relató Juan Ramón Salinas, quien se encontraba pescando con el ahora fallecido.

"Se vino a pescar con el señor a buscar los pescaditos y en la bocanita de ahí se hundió el muchacho. Todos los de la comarca hemos ayudado en la búsqueda", relató José Enrique, padrastro de la víctima.

El cuerpo del hombre fue entregado a los familiares, quienes le brindarán cristiana sepultura a lo inmediato por el estado de descomposición que presentaba el cuerpo.