Fulminante paro cardíaco termina con la vida de anciano en Rivas

Foto: Páginas falsas se dieron a la tarea de utilizar la muerte del anciano para sus fines/TN8

Sorprendidos reaccionaron colaboradores y usuarios de una entidad bancaria en la ciudad Rivas, al observar el desvanecimiento de un anciano de 85 años, cuando éste realizaba como todos los meses el retiro de su pensión reducida.

El anciano junto a su hijo identificado como Wilfredo Quintanilla, se presentaron al banco desde tempranas horas de este martes y según Quintanilla, su progenitor antes de desmayarse le manifestó haber perdido movilidad en sus piernas, y después mareos que provocaron que cayera al suelo.

“Mi papá era hipertenso, hoy se levantó tempranito, se bañó, desayunó, se tomó las pastillas, nos fuimos y entramos de un solo, porque él tenía preferencia por su edad. Cuando estamos frente a la ventanilla, me dijo que se sentía mareado, lo agarré y chinié para sentarlo en una silla, ahí se me desvaneció más. Lo acostamos en el piso, pero al llegar la Cruz Roja nos dijeron que ya no tenía signos vitales”.

Foto: La víctima fue identificada como Dionisio Guadalupe Manjarrez/TN8.

La muerte fue natural

La víctima fue identificada como Dionisio Guadalupe Manjarrez, este era originario del municipio de Belén y actualmente habitaba en la comarca El Cocal del municipio de Buenos Aires. Un equipo investigativo de la Policía Nacional y el médico forense se presentaron a la escena, logrando determinar como causa principal de su muerte un fulminante paro cardíaco, debido a su edad y padecimientos de hipertensión.

Desmienten noticias falsas

En redes sociales, páginas falsas se dieron a la tarea de utilizar la muerte del anciano, para crear miedo y zozobra en los rivenses, aduciendo que el octogenario había fallecido producto del mortal COVID-19, lo que causó impotencia e indignación en sus familiares, quienes hicieron el llamado al respeto del duelo en la familia.