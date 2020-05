Fuerte accidente de tránsito deja dos personas lesionadas

Foto:accidente de tránsito/TN8

Una triple colisión registrada en la primera entrada a las colinas, dejó como resultado 2 personas con lesiones de gravedad, entre ellos un trabajador de un camión recolector de basura de nombre Wilmer Aguirre de 39 años y el conductor de la camioneta de nombre Luis Enrique valladares de 64 años.

" Yo sólo vi el camión que se fue de lado y por poquito se vuelca entonces la persona que iba arriba salió por los aires, afortunadamente solo una persona iba arriba nada más, pensé que se había matado", afirmó Alejandro Romero, testigo.

Foto:accidente de tránsito/TN8

De este trágico percance existen dos versiones, una en la que el conductor del camión recolector venía a exceso de velocidad e irrespeto la luz roja del semáforo, y otra en la que el conductor de la camioneta invadió carril, provocando la tragedia

" La camioneta venía casi retroceso pegándome y en eso me detuve, Bueno en realidad no me dio ni tiempo de detenerme cuando vi ya me había impactado ya los que han sufrido esto saben que estas cosas pasan en cuestión de segundos, nadie se imagina que la van a chocar", adujo Marci Parrales, involucrada.

Al llamado se movilizaron 3 unidades de la Cruz Roja para llevar a los lesionados al hospital Manolo Morales, miembros de la Asociación Civil de Bomberos Voluntarios para realizar la limpieza de la carretera, y agentes de tránsito quienes determinaran la responsabilidad de cada uno de los involucrados.

Foto: colisión entre dos vehiculos/TN8

" Se trasladaron a 2 pacientes al hospital Manolol Morales, se presumía de que uno de ellos estaba prensado en la camioneta es por ello que movilizamos a la unidad de rescate con el equipo hidráulico de corte y expansión", dijo Freddy Zúniga, técnico en emergencias médicas de la Cruz Roja.

Tuvimos una llamada de un accidente en la primera entrada de las colinas, para ellos se moviliza una técnica contra incendios. Pero además teníamos información de que había una persona prensada a llegar al lugar del hecho constatamos de que era cierto inmediatamente se le brindó la atención prehospitalaria", afirmó el teniente Juan Pablo Ruiz, jefe de la delegación de Bomberos Voluntarios.

Los accidentes suceden en fracciones de segundos, es por ello que los conductores deben estar siempre pendientes al volante, ser Cortés con los demás Y respetar las señales de tránsito