Motociclista muere tras impactar contra un camión en Chontales

Foto: TN8



Jefrin José Argüello Marín de 19 años, pereció la madrugada de este domingo, tras impactar de frente la moto que conducía contra el camión que manejaba el señor Francisco del Carmen Baez en el km 153.5, cercanías del puente La Palmita, sobre la carretera que conduce Juigalpa hacia El Rama.

Jefrin Argüello Marín, originario de Santo Tomás, Chontales, se trasladaba en una motocicleta Pulsar placa CT 7811, cuando aparentemente fue a impactar contra la parte frontal del camión cargado de productos varios con dirección de Juigalpa a Nueva Guinea.

A causa del brutal impacto la motocicleta se incendió de forma instantánea y el cuerpo del joven tomó fuego, quedó a un lado de la carretera a varios metros, resultando con quemaduras en diversas partes, más un trauma craneoencefálico severo.

Lee también: Asaltan ambulancia en el sector del km 43 carretera a Bilwi

"Yo traigo súper cargado el camión, en el puente siempre hay que bajar velocidad y de pronto él me invade el carril derecho, me impacta de frente, quise capearlo pero fue imposible, me voy arrastrado porque se me reventó la manguera del camión y la carga no permitió detenerme ahí no más", relató el conductor,Francisco del Carmen Baez.

Agregó que la moto quedó debajo agarrando fuego, "al igual el camión quiso agarrar fuego por lo que lo apagamos y luego ayudamos al joven quien también estaba quemándose".

La Policía Nacional de Chontales se presentó al lugar a realizar las debidas investigaciones para determinar la responsabilidad de las partes involucradas en este lamentable accidente, en tanto el cuerpo de Jefrin Argüello fue entregado a su familia para ser velado y darle cristiana sepultura.