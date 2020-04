Anciano es atropellado en sector del Memorial Sandino, Managua

Foto: Técnicos en emergencias médicas atienden a un señor de la tercera edad tras sufrir accidente en el sector del Memorial Sandino, en Managua / TN8

Un anciano resultó lesionado luego de ser atropellado por una motocicleta, de los semáforos del Memorial Sandino cuatro cuadras al Lago, la tarde de este jueves 16 de abril, en el departamento de Managua.

El lesionado fue identificado como Carlos Óscar Medrano Torrez de 87 años de edad, quien transitaba solo a la hora que ocurrió el accidente. Supuestamente este anciano regresaba de buscar su medicamento en un centro hospitalario.

"A nosotros nos llamaron que había sufrido un accidente, de inmediato nos venimos, fue una moto. Seguramente venía rápido y como él es viejito no pudo apurarse, no puede caminar rápido", expresó la señora Evelia Galeano Rodríguez.

El señor de la tercera edad fue asistido por los pobladores del sector, quienes lo recogieron del suelo y lo acomodaron en un asiento mientras llegaba una ambulancia.

Detalles del accidente

El joven de 22 años de nombre Josafai Altamirano, quien manejaba la motocicleta involucrada, daba su testimonio de los hechos a agentes policiales del Distrito III de Managua.

"Yo vengo acompañado y voy en mi carril despacio, él se cruza, hace zig-zag y yo intento esquivarlo y por fortuna solo le dí con el espejo, si no quien sabe; yo pensé que no le había dado pero cuando miré para atrás estaba en el suelo y me detuve", dijo Altamirano.

Técnicos de la Cruz Roja Nicaragüense asistieron a Óscar Medrano, quien se quejaba de un dolor por trauma de tórax, por lo que fue trasladado a un centro hospitalario para descartar cualquier otra afectación.

Tomando como ejemplo este suceso se hace el llamado a la población de cuidar a los ancianos y niños, no dejarlos solos en ningún momenro para evitar accidentes como este.

De la misma forma se insta a los conductores a manejar de forma prudente y a la velocidad permitida.