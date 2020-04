Camión con piedra cantera se da vuelta en Río Tuma, Caribe Sur

Foto: Un camión tuvo fallas mecánicas y cayó en el Río Tuma, cuando pasaba por la rampla en San Pedro del Norte, Paiwas / TN8

A eso de las 1:00 pm de este jueves en la comunidad de San Pedro del Norte, Paiwas, Región Autónoma del Caribe Sur de Nicaragua, un camión con más de 150 piedras canteras se le "murió el motor" al pasar por dicho pueblo y se fue a las orillas del Río Tuma.

En este accidente solo hubo daños materiales, afortunadamente, y no hubo pérdidas humanas.

Este camión se dirigía de Managua hacia la Cruz de Río Grande, pero con este percance no pudo llegar a su destino.

La Policía Nacional de Paiwas se hizo presente al lugar del accidente para investigar las verdaderas causas del mismo, haciendo el llamado a los dueños y choferes de este estilo de automotor de no sobrecargar los camiones para no tener hechos lamentables como el de esta ocasión.

Alex Cárcamo, conductor del camión, expresa que ya había pasado la rampla pero se le apagó el motor, "y me vine hacia atrás y se me fue dentro del río el pesado camión con 180 piedras canteras. Gracias a Dios no me pasó nada, pero sí hubo daños grandes al camión".

Pobladores de San Pedro del Norte, en Paiwas, están sorprendidos de ver este accidente, ya que es por primera vez que sucede este estilo de accidente de tránsito en la pasada del Río Tuma.