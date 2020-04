Rivas: Joven es despojado de su moto y la encuentra desmantelada

Foto: TN8

Después de haber disfrutado de una noche de tragos en un bar de la ciudad de Rivas, la noche de este sábado, el joven Milton Ariel Muñoz originario de la comunidad indígena Veracruz del Zapotal, fue interceptado por dos sujetos, quienes a bordo de una motocicleta lo intimidaron para despojarlo de su medio de transporte.

Muñoz se dirigía hacia su casa de habitación, ubicada en ese sector, cuando en la entrada de la primera calle del barrio Las Piedras, en la ciudad de Rivas, ocurrió el suceso.

"Iba para mí casa, cuando de repente se me pusieron a las par y me gritaban que me detuviera, me amenazaron con con cuchillo e hicieron que me metiera a esta calle oscura y solitaria, me botaron para quitarme la moto, quise meterme a una casa para pedir ayuda, pero ya no pude", relató Milton Muñoz, propietario de la moto.

"Gracias a Dios, no me hicieron nada, yo me quedé escondido en un paredón, a la espera que amaneciera, nadie me pudo auxiliar, fue hasta que amaneció que me percaté que la moto estaba ahí desmantelada, cerca de donde me la quitaron, ahora vamos a ver cómo le hago para volverla armar, porque no tenía mucho de haberla comprado", agregó Muñoz.

La moto placa 14220, es una Genesis 125, estaba valorada en unos 600 dólares, a esta le desprendieron las dos llantas junto con los rines de aluminio, espejos y le vaciaron el tanque de la gasolina.

Al parecer por el ambiente del lugar a los amigos de lo ajeno, no les dió tiempo de llevarse el motor y otras piezas de valor, vecinos del lugar aseguraron que el hecho ocurrió como a la una de la madrugada y fueron alertados por el ruido de los perros, sin embargo fue hasta la mañana de este domingo que se percataron de lo sucedido.

Peritos de la Policía Nacional se presentaron al lugar, para las respectivas investigaciones, es importante mencionar que en los últimos meses en la ciudad de Rivas, los robos de motocicletas han incrementado, las mismas son vendidas en piezas, al respecto la policía se encuentra ejecutando planes para poner fín al actuar de los delincuentes.