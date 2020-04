Inicia la entrega de 100 sillas de ruedas en el departamento de Jinotega

Foto: TN8

Desde horas de la mañana de hoy domingo, el Gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional (GRUN), el cuál es presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, dio inicio a través de Juventud Sandinista 19 de Julio, inició la entrega de 100 sillas de ruedas en el departamento de Jinotega.

"La verdad no me esperaba hoy Domingo de Ramos, Semana Santa, recibir esta bendición, este obsequio como lo es esta bonita silla de ruedas, ahora con ella, podré movilizarme mejor a diversos sitios, en especial para ir al hospital donde tengo que realizarme mis quimioterapias y radioterapia, la verdad me siento muy feliz, alegre y agradecido con este buen gobierno Sandinista", expresó Santos Herrera, beneficiario.

Por su parte Danny Pineda, hijo de Santos Herrera, manifestó: "Agradecido con el gobierno de Nicaragua, por brindarle esta herramienta que la verdad tiene un gran valor económico y el cual mi familia no podía comprar, pero ahora gracias a nuestro gobierno tenemos la silla de rueda y mí papá ahora está muy contento por recibirla".

Rosa Zeledón, refirió: "Yo me siento engrandecido, soy un hombre pobre que no tengo la capacidad de comprar algo así, me siento feliz con nuestro gobierno, y en especial con Dios, ya que él es el intercesor para que nuestro presidente sea siempre su deleite ayudarle a los más pobres, necesitados y desposeídos, por lo tanto para mí en lo personal esta silla de rueda es una bendición valiosa para mí, porque ya podré movilizarme mejor".

Esta entrega de sillas de ruedas forma parte de la restitución de derecho que promueve el gobierno central de Nicaragua a las personas más pobres y de escasos recursos que no cuentan con la capacidad de adquirir su medio para movilizarse.