Tercera víctima mortal de marzo en las aguas de la Laguna de Apoyo

Foto: TN8

No ha llegado la Semana Santa y el departamento de Masaya ya reporta cinco víctimas por sumersión durante el mes de marzo del corriente año, la última víctima se reportó esta tarde en las aguas de la Laguna de Apoyo, sector conocido como charco verde, siendo la tercera víctima en este centro recreativo, identificado como Helmont Antonio Guerrero Algaba, de 46 años de edad.

Según los pobladores del paradisíaco lugar, aquí muchos se confían de las aguas color azul turquesa, pero para el que no sabe nadar suele ser peligroso, según los testigos, indicaron que vieron al hombre llegar en completo estado de ebriedad junto a dos amigos más, y por el estado de embriaguez pudo haber sucedido la tragedia.

Te puede interesar: Llevan al banquillo del juicio a asesino de dos mujeres en Granada

"Cuando nosotros venimos ya estaba ahogado, ya no había nada que hacer, cada vez que bajan aquí se les dice, se les da la recomendación, esa laguna es traicionera, no cualquiera sabe los límites al que van a llegar, son arriesgados, se les dice no se metan tanto porque es peligros", destacó Manuel López, uno de los pobladores de esta zona.

Los pobladores mencionaron que cuando se da este tipo de situación ellos colaboran con la recuperación de los cuerpos, por lo que les hacen un llamado a los visitantes, tanto nacionales como extranjeros, sobre todo acercándose a las fecha que muchos suelen tener vacaciones, que si no saben nadar, mejor no se arriesguen a entrar en las aguas de la Laguna, sobre todo si se encuentra en estado de ebriedad, ya que como en muchos casos su final es fatídico.

La Policía de Masaya, por su parte, se presentó al lugar junto con el médico forense, quien determino como causa de la muerte de Guerrero, asfixia mecánica por sumersión.

El cuerpo del infortunado fue entregado a sus familiares, quienes llegaron hasta el sitio en medio de la angustia y conmoción, para trasladar a su pariente a su vivienda, en el barrio El Calvario del municipio de Masaya.