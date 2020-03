Posible manipulación de fuego originó incendio en Reparto Miraflores

Foto: TN8

Las pérdidas son totales e incalculables y el panorama es completamente triste para la familia Fletes Flores, al ver que lo que lograron en toda una vida desapareció en cuestiones de segundos la tarde de este jueves en el Reparto Miraflores, en Managua.

Se sospecha que el incendio fue originado tras que supuestamente una de las niñas que estaba en casa estaba manipuando fuego en el área de la cocina, aún así las causas exactas las continúan investigando miembros de la Dirección General de Bomberos.

Una de las hijas del dueño, de nombre Rosa Matilde Fletes García dijo lo siguiente: "Quién se encontraba a cargo de la casa era mi hermana, ella se encontraba con mi hija y con su niña, ella se quedó cuidándolas junto con mi cuñado. Yo estaba con mi papá en el hospital ya que tiene muchos problemas de salud, cuando en ese momento recibo la llamada de mi hija diciéndome que la casa se estaba quemando por completo y que había visto a su primita manipular un encendedor, en el área de la cocina, y luego empezó a salir humo. Al ver eso dicen que la misma niña agarró una pana de agua pero era mentira, ya estaban las grandes llamas".

Solamente pérdidas materiales

José Santo Fletes Flores es dueño de la casa, quien al momento del siniestro se encontraba pasando consulta en un hospital capitalino, quien al darle la noticia se mostró impactado pero a pesar de todo está plenamente agradecido con Dios por que nadie de su familia resultó afectada.

"Me acosté un momento por que me sentía agotada de estar cuidando a mi papá que está enfermo, cuando en cuestión de segundos me levanto, con mi sobrina diciendo que la casa estaba agarrando fuego. Tratamos de evitar pero fue imposible, los vecinos nos sacaron para evitar que resultáramos afectados por las llamas", dijo Concepción Fletes, quien se encontraba dentro de la casa al momento del incidente.

Dentro de la vivienda estaban tres vehículos y con los tanques llenos de combustible, mismos que ardieron en llamas y también estos avivaron aún más las lenguas de fuego, mismas que se propagaron por toda la casa.

Detrás de cada tragedia siempre queda un rayo de esperanza para sobrellevarla y una enseñanza para inculcar a nuestros niños, de no manipular fuego en ningún momento.