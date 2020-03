Motociclista se estrella con camioneta en Juigalpa, Chontales

Foto: TN8

El ciudadano Yilber Rocha de 30 años de edad, resultó con lesiones de consideración en la cabeza y golpes en diversas partes del cuerpo, al estrellarse con su motocicleta contra el costado derecho de una camioneta en Juigalpa.

El conductor de la camioneta pretendía girar a la izquierda, para ingresar al Hospital Asunción a dejar una embarazada.

Este hecho sucedió a eso de la 11 de la noche de este domingo, frente al Hospital Asunción regional de Juigalpa, kilómetro 140 sobre la carretera que conduce Juigalpa hacia Managua.

El lesionado se transportaba en la motocicleta color roja de norte a sur, impactando contra la camioneta placa CT 12785, conducida por Carlos Villanueva, que circulaba de sur a norte, y quien intentaba ingresar con una embarazada al hospital.

Producto del fuerte impacto el joven quedó inconsciente en el lugar, siendo auxiliado por trabajadores del centro asistencial, trasladándolo a la emergencia para ser valorado por médicos de turno. La motocicleta quedó debajo de la llantas traseras de la camioneta.

Relato de hechos

"Yo vengo con una embarazada que viene para el hospital, me pidieron ride, los oficiales están parando ahí, hacen seña que pase y parece que el muchacho que viene en la motocicleta viene tomado y se va a impactar. Yo vengo entrando, como él mira que está la policía haciendo parada lo que hace es acelerar, no mide el joven y se estrelló. Ojalá no sea nada grave lo de él", refirió Carlos Villanueva, conductor de la camioneta.

Al lugar llegaron agentes de Tránsito Nacional a levantar la escena del accidente vial y determinar el estado de responsabilidad de ambos conductores.

La velocidad y manejar de forma temeraria siempre son razones por la que ocurren accidentes en Nicaragua, actitudes irresponsables por parte de personas que van tras el volante.