Fatal encontronazo deja un muerto y dos heridos en León

Foto: TN8

Un violento accidente de tránsito entre dos motocicletas provocó la muerte de Fabio Humberto López Narváez, de 45 años y con heridas graves a su hermano Ramón Adán Zapata Narváez, de 35 años, este último trasladado al hospital de León; ambos circulaban en una motocicleta placa M 36417 y son originarios de Puerto Sandino.

El otro involucrado en la emergencia vial fue identificado con el nombre de William Jordi Rayo Corea, de aproximadamente 19 años, originario de Nagarote, este conducía una motocicleta pulsar NS 200 placa NS13812 color azul.

El fatal encontronazo se registró en horas de la noche de este domingo 8 de marzo en el tramo de carretera que va del municipio de La Paz Centro hacia la comunidad de Puerto Sandino, en el kilómetro 68 en el sector conocido como El Llano.

"Ellos salieron que venían donde un primo, yo cuando oí que salieron los bomberos, le digo a esta, (señora), ojalá no sea lo que estoy pensando, cuando ahí no más me llamaron, me dieron la noticia", dijo Juana Pabla Espinoza Galo, familiar del fallecido.

Agentes policiales de los municipios de Nagarote y León junto al departamento de investigación realizaron las indagaciones y levantaron el croquis de la colisión, según las autoridades, manera preliminar se informó que aparentemente el joven conductor William Rayo invadió el carril contrario ocasionando el fuerte choque.

Familiares del fallecido se hicieron presente al lugar para trasladar el cuerpo a la casa donde le realizan las honras fúnebres.