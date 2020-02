Propinan golpiza a delincuente que quiso robar celular en León

Foto: TN8

En la ciudad de León, pobladores enardecidos detuvieron y golpearon a un hombre que presuntamente con cuchillo en mano había robado un celular a un joven.

"Esto se merece el idiota ese, así dicen que hasta un puñal andaba, imagínense si le hubiese hecho algo malo al chavalo", expresó enardecida una testigo del hecho, que prefirió ocultar su identidad por temor a represalias.

Lee también: Adolescente es estrangulado por "Tayra Banks" en un barrio de Managua

"Yo soy triciclero, tengo mi carnet de la alcaldía y todo. Mire, no es mentira, este chavalo no es triciclero, nos está dando mal color a nosotros, por que estos delincuentes así como ellos que no andan carnet. Nosotros la pagamos, los tricicleros que trabajamos honradamente. Mire yo donde vengo a ganarme la vida, buscado la comida para mis hijos. Este no es triciclero", expresó molesto un conductor de triciclo de la zona, ya que el sujeto decía ser uno de ellos.

Amarrado y entregado a la policía

Las personas le dieron persecución al hombre este martes desde el parque Fátima hasta el reparto Enrique Lorente, donde le propinaron una tremenda golpiza y lo amarraron.

"Llamamos a la Policía Nacional para que venga, y lo detengan pues y le den su merecido al compañero a través de la justicia, porque se tiene que hacer justicia, tiene que haber un castigo y tal vez ahí ya no puede pues seguir delinquiendo", dijo Francisco Roque, testigo del hecho.

Luego de permanecer por varios minutos en el suelo, herido y que algunos habitantes le dieron agua, fue entregado a las autoridades policiales, quienes lo trasladaron a las celdas de la delegación del Distrito II en León, hasta donde la persona afectada se trasladaría a interporner formal denuncia en contra del presunto ladrón, y que así se pueda iniciar un correspondiente proceso judicial.

Cabe mencionar que autoridades de la Policía Nacional se encuentran ejecutando un plan permanente que contempla el involucramiento de la ciudadanía para disminuir la actividad delictiva.