Adolescente es estrangulado por "Tayra Banks" en un barrio de Managua

Foto: TN8 (Archivo / Referencia)

El cuerpo del adolescente J.R.L.F., de 17 años, fue encontrado la madrugada de este martes en un cauce de Villa Guadalupe, Distrito II de Managua.

"Chepito" a como era conocido la víctima, supuestamente perdió la vida al ser estrangulado por un sujeto llamado Israel Antonio Aquilino Aguilar, de 27 años, quien se identificaba a sí misma como mujer con el nombre "Tayra Banks", quien lo sujetó del cuello hasta asfixiarlo.

Según relato de testigos, después de cometer el crimen, "Tayra Banks" tiró el cuerpo al cauce y decidió irse a entregar a la delegación policíal de Villa Guadalupe, ubicada a escasas cuadras del lugar del crimen.

Piden se haga justicia

"Nosotros pedimos justicia por la muerte de mi sobrino. Ese gay lo acosaba constantemente. Según ya lo tenía amenazado que si no le hacía caso se las iba a desquitar con uno de sus familiares, por eso pedimos a la policía que no lo deje libre. Dicen que lo asfixió, tomándolo del cuello y lo dejó tirado como un perro en el cauce, seguro porque no le hizo caso", manifestó Sara Fernández, tía de la víctima.

"Ese gay no mató a un perro, me quitó a mi hermano menor, lo apretó del cuello y lo mató. Lo vivía acosando, a como una vez conmigo hasta que mi padrastro lo puso 'en 30' (lo detuvo). Pedimos que le caiga todo el peso de la ley", manifestó el hermano de la víctima, Leonel Fernández.

"A nosotros nos vino a buscar la policía para que lo fuéramos a identificar y dicen que fue ese 'c-chón' que lo mató, siempre lo vivía enamorando, ya a nosotros nos había dicho y nunca le pusimos mente", manifestó Jennifer Hernández, cuñada del fallecido.

El adolescente salió en la noche a jugar fútbol para no regresar, su cuerpo fue identificado por un tatuaje de una estrella en el pecho.

El autor del crimen se encuentra tras las celdas del Distrito II de la Policía Nacional en Managua. En el caso se encuentran también detenidos otros dos sujetos, pues se encontraban con el autor confeso, supuestamente ingiriendo licor a la hora del suceso.

El cuerpo de "Chepito", quien laboraba como reciclador en el vertedero La Chureca, sería retirado por sus familiares del Instituto de Medicina Legal para darle cristiana sepultura.