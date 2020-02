Motociclistas terminan bajo un microbús por aventajar un vehículo

Foto: TN8

El kilómetro 5 de la Carretera a Masaya fue escenario de un fuerte accidente de tránsito registrado la tarde de este domingo, donde dos personas que se trasladaban en motocicleta, resultaron fuertemente lesionadas.

Los hechos ocurrieron al momento que Rudy Enrique Díaz Baltodano, quien conducía la motocicleta y se trasladaba en compañía de Bismarck Isaac Luna Cruz, intentó aventajar un vehículo que era conducido por Luis Guillen.

Debido al fuerte choque cuando los vehículos iban en movimiento, la motocicleta impactó en la parte trasera de un interlocal que cubre la ruta Granada - UCA, que era conducido por Sergio García.

La gravedad del caso provocó que la moto terminara debajo del bus, por lo cual los ocupantes resultaron con heridas de gravedad.

"Íbamos en marcha, pero no se cómo apareció la moto a los del carro, cuando yo escucho el impacto y siento el movimiento del golpe me detengo. Me bajé para observar qué había ocurrido y me encontré con la tragedia. Íban bastante golpeados los de la moto", relató Sergio García, conductor del interlocal.

En el lugar se hizo presenten una ambulancia de la Cruz Roja Nicaragüense y una de la Asociación Civil de Bomberos voluntario para atender a los lesionados, quienes prácticamente se encontraban prensados entre el carro y el bus.

"El paciente que nosotros trasladamos presenta politraumatismo, más herida en la cabeza al lado izquierdo. Nosotros brindamos la asistencia prehospitalaria y luego de estabilizarlo lo trasladamos al Hospital Escuela Manolo Morales", explicó el técnico en emergencias médicas de la Cruz Roja, Lester Munguía.

Agentes de Transito de la Policía Nacional se presentaron al lugar para levantar el peritaje correspondiente al caso, asimismo ellos serán los encargados de determinar quién tuvo la culpa en este accidente, que afortunadamente no deja víctima que lamentar.

El hecho se registró propiamente frente al Colegio Teresiano, en la Carretera a Masaya.