Encuentro de baloncesto sobre ruedas entre estelianos y capitalinos

Foto: TN8

La discapacidad no fue una excusa para demostrar sus talentos. Se realizó encuentro de baloncesto sobre ruedas, en horas de la tarde de este domingo 23 de febrero, en el Parque de la Familia y la Comunidad en Estelí.

Siempre y cuando exista el deseo de superación en tu mente no habrá límites en la vida, aunque tengás una discapacidad, no hay excusas para no hacer deporte, así lo demostraron 40 personas con problemas físico motor.

"Este encuentro fue iniciativa por la Juventud Sandinista, del Movimiento Deportivo y Promotoría Solidaria para que cada una de estas personas se den cuenta que también tienen sus espacios de recreación porque ellos se lo merecen. Estamos trabajando con cada habitante de la ciudad de Estelí que presente una discapacidad porque también hay oportunidades para ellos", dijo Arelis Olivas, de la Juventud Sandinista.

Los deportistas han participado en competencias nacionales representado en Nicaragua y las condiciones las han permitido el Gobierno Central, con las construcciones de los parques y canchas deportivas en cada departamento.

"Esto es muy importante para nosotros porque salimos de estar solos en nuestras viviendas encerrados, nos ayuda en la autoestima nos sentimos tomados en cuenta y así no caemos en la depresión. Este tipo de deporte nos ayuda mucho descubrimos que tenemos habilidades y las condiciones que hay en los parques del país que son perfectos para cada uno de nosotros", manifestó Mario Castellón, discapacitado habitante del municipio de La Trinidad Estelí.

Este encuentro amistoso entre Estelí y la capital, estimula a la población para que sean parte de estos espacios deportivos, y admiren el talento de cada uno de estos ciudadanos.