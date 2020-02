Masaya: Paseo familiar se convierte en tragedia

Foto: TN8

Las aguas de la Laguna de Apoyo cobraron la vida de dos personas, la primera una menor de 12 años de iniciales S. G. la otra persona se trata del joven de 23 años de edad, Francisco Daniel Ortiz, quien llego al paradisíaco lugar con unos amigos.

Según la versión de los testigos del hecho, la menor ingreso a las aguas junto a toda su familia, se encontraban divirtiéndose, pero de repente desesperados empezaron a pedir auxilio, al llamado acudió el joven Francisco, trato de rescatarla a la niña sin embargo este también perdió la vida en el intento.

Familiares casi mueren

Rene Omier, fue uno de los bañistas que escucho los gritos de socorro de la familia, sin pensarlo dos veces ingreso a las aguas, relata que los muertos pudieron ser más.

"Yo estaba bañándome hacia un lado en este lugar, estaba disfrutando del momento, les obsequiamos una gaseosa, pero a los diez o quince minutos, veinte, escuchamos unos gritos de auxilio, estábamos a unos cincuenta metros de distancia entonces escuchamos el auxilio, pero como uno puede tener experiencia en cosas de natación y cosas así, entonces nosotros recurrimos a ayudarles, y cuando nos dimos cuenta que se estaban ahogando varias personas, no hubieran sido dos personas ahogadas, hubieran sido alrededor de las cinco o seis personas ahogándose".

"Como yo escuche comencé a correr inmediatamente, no corrí en el agua sino en medio de la orilla, de inmediato cuando yo alcance los cuerpos comencé a ayudarles, acompañado de una persona de aquí de eso quioscos que trabajan, me ayudaron sinceramente yo agarre a la persona, y de sus manos se los entrega ellos a sus manos, saque a dos niñas, una persona adulta, tres personas, pero para solo eran esas tres personas que se estaban ayudando y luego que las muchachas empezaron a gritar que era un varón que estaba ahogado, entonces procedimos nos introducimos al fondo, encontramos el cuerpo de un varón, procedimos a sacarlo, hice los primeros auxilios con ayuda de otra persona, compactación a su pecho, haciéndole succión bocal, pensamos que íbamos a salvar esa vida pero no la pudimos salvar era super super tarde, cuando sacamos al varón escuchamos decir que faltaba otra", agrego Omier.

La niña era originaria de Piedra Quemada, mientras Francisco del barrio Santa Rosa.

La policía nacional junto al médico forense se presentaron al lugar de los hechos, el gobierno del frente sandinista se unió al dolor de las familias y les entrego el ataúd para las honras fúnebres a la familia de la menor.