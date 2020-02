Esteliana asegura haber sido abusada por un taxista

Foto: TN8

Los testigos confirmaron el preciso momento cuando observaron a una joven que estaba siendo agredida por un hombre, quien conducía una unidad de taxi, por el puente donde era el rastro municipal, salida norte de la ciudad de Estelí.

"Circulábamos en mi vehículo hacia el norte con mi hermana cuando vimos que la joven estaba discutiendo con el taxista y la golpeó, no se sabe porque fue, pero es muy preocupante esto, ya uno la piensa para abordar una unidad de taxi", dijo el testigo.

Luego el agresor huyó del lugar dejando a un lado de la carretera panamericana a la víctima quien pedía a gritos que la ayudaran y detuvieran al conductor del taxi, varias personas que pasaron por el sitio la auxiliaron.

Otra testigo que estaba en el lugar mencionó que la muchacha dio un grito fuerte dijo "me violó" y fue cuando se desmayó por unos segundos, "yo decidí hablar porque como mujeres no nos podemos quedar calladas y el llamado a todos es a no confiarse de nadie".

Miembros de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios a la femenina que la llamaremos como Patricia Pérez de 28 años de edad, quien supuestamente presentaba golpes en su cuerpo y minutos después fue traslada al hospital Escuela San Juan de Dios para recibir la atención medica especializada por parte de los galenos de turno.

La Policía Nacional de inmediato realizó las investigaciones, lo único que se conoce sobre las características del vehículo es que es color plateado y que tiene un golpe en la parte derecha del bumper.

Serán especialistas de Medicina Forense quienes determinen el estado de salud de la joven y si fue realmente abusada sexualmente, porque cuando fue encontrada aparentemente había consumido bebidas alcohólicas.