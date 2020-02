Capturan a sujetos involucrados en asesinato

Foto: TN8

Después de varios días de ardua investigación por parte de agentes de la Policía Nacional de Río Blanco, Matagalpa y Managua, se logró realizar la captura de 2 individuos, los que presuntamente se encuentran involucrados en la muerte del joven Kevin Josué Arauz Jarquín de 18 años, quien fue encontrado en su casa de habitación, en la comarca La Isla, a 25 km de Río Blanco, estrangulado este pasado miércoles 29 de enero del 2020.

Lea también: No estaba muerto, andaba de parranda

Los detenidos fueron identificados como Axel Delgadillo de 19 años de edad y Jaime Rodríguez, estos dos detenidos en la comarca de La Isla y otro anda prófugo de la ley.





Los antes mencionados aparentemente le quitaron la vida a la víctima utilizando una soga, propinándole varios golpes en distintas partes del cuerpo, según las investigaciones realizadas por los agentes policiales y los cuales quedaron evidentes en el cadáver del occiso.



Los detenidos negaron su participación en la muerte de Kevin Josué Arauz Jarquín, argumentando que aunque sabían de lo que se tramaba no lo dieron a conocer supuestamente por temor, mencionando el nombre del supuesto autor de los hechos.

"Yo le dije que no lo hiciera, pero no me hizo caso", mencionó Jaime Rodríguez al ser abordado por el equipo de tn8.tv.





La policía informó que los detenidos serán pasados a la orden de los juzgados correspondientes para enfrentar un debido proceso por asesinato.



La institución del orden público de Río Blanco y de Matagalpa trasladaron a los supuestos autores del crimen hacia Matagalpa, donde enfrentaron juicio por la muerte de Kevin Arauz.