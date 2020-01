Procesan al sujeto que asesinó atrozmente a su madre en Nicaragua

Foto: TN8

Este jueves 30 de enero se llevó el proceso judicial al hombre que mató sin remordimientos a su propia madre, hecho ocurrido el lunes en Waslala, Caribe Norte de Nicaragua, jurisdicción Matagalpa.

En la lectura de los hechos, se especificó que "eran aproximadamente las 11 de la mañana (del 26 de enero) cuando el acusado se encontraba en la casa de habitacion, en la cual él vivía con la víctima, la señora Martha Gómez Martínez. La vivienda está ubicada en la comarca Zinica número 1, de la iglesia católica Santa Fe, tres kilómetros al norte, municipio Waslala", indicaron en el juicio.

"En ese instante el acusado estaba dando puntapiés a la vivienda en la parte frontal de la misma (...) la mamá reclamó al acusado, le pidió que no continuara haciendo esto. Llevaba en ese momento ella una plato de comida que era para el acusado (...) y ante el reclamo que le hace su mamá, se va al costado este de la vivienda y con una raja de leña el acusado procede a darle un fuerte golpe en el área frontal derecha en el rostro de su madre, que fallece inmediatamente", continuó la funcionaria que lleva el caso.

"Sin embargo el acusado creyendo que aún su madre estaba con vida, haciendo uso de un cuchillo color verde que portaba en la bolsa derecha de su pantalón, procedió a realizarle una herida a su madre en el area suprapúbica en el abdomen, así como propinarle golpes con sus puños en el tórax y el abdomen de la señora Martha Gómez Martínez", afirmó.

"Luego el acusado de haber privado de la vida de su madre, saliendo huyendo del lugar, llevándose consigo el cuchillo así como la raja de leña con la que la habia golpeado en la cabeza", señaló.

Admite acusación

El detenido luego de esto, admitió las acusaciones y se dio el debate de pena, en que la Fiscalía pide 30 años de cárcel y la defensa pidió la pena mínima.

En declaraciones, este hombre dijo que había cometido tan espantoso crimen porque su novia lo había despreciado. "Lo hice por vengarme de una mujer que me despreció, me enloquecí por ella, como no la pude agarrar maté a mi madre", dijo entre lágrimas.

"No me arrepiento. Esa hijoep... la voy a ir a matar cuando salga, a mi novia (...)", señaló, agregando que no se arrepiente de lo que le hizo a su progenitora. "Fue porque me regañó, yo andaba enojado por la jaña (...)", expresó, y ante la pregunta de que si él se droga, respondió: "cocaína, marihuana, guaro y cigarro", además de decir que lo de brujería era "pura onda"; en otras palabras, mentiras.

Captura del delincuente

Este miércoles se hizo viral el video donde este hombre, Denis Flores Gómez, confiesa haber cometido el crimen atroz y no mostrar ningún remordimiento ni pesar, más bien acusando a su progenitora como bruja, prometiendo además que de haber tenido oportunidad, hubiese matado a más personas.