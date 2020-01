Taxista se declara culpable de asesinar a joven chinandegana

Foto: Cortesía

El reo José Martín Ocampo Aburto de 36 años de edad, admitió ser el autor del delito de robo con violencia agravado con el delito de asesinato agravado, en perjuicio de Joseling Catalina Pineda Romero (17 años) a quien golpeó hasta dejar muerta cuándo abordó la unidad para dirigirse a sus trámites para las clases sabatinas.

La audiencia tuvo lugar a las 9:35 minutos de la mañana del martes, en el juzgado de Distrito Penal de Audiencia de Chinandega, a cargo del Dr. Ángel Antonio Miranda Arteaga, quien leyó el expediente en el que el reo admite los hechos denunciados por el Ministerio Publicó.

Prisión Preventiva

El taxista José Antonio Ocampo Aburto, prestaba su servicio de transporte la madrugada del sábado 25, cuándo abordó a la joven Joseling, en el reparto Marvin Salazar, quien pidió ser trasladada a la terminal de buses de Chichigalpa para dirigirse a un colegio de Chinandega.

El juez Miranda, escuchó de la voz del detenido la circunstancias agravantes del caso, “pues la vida de la estudiante fue arrebatada por golpes contundentes, y objetos peligrosos (puñetazos, una piedra y una gata) para segar la vida de la muchacha en un lugar despoblado y solitario”, conocido como la zona “Los Eucaliptos”, comunidad rural El Pellizco Occidental, jurisdicción del municipio de Chichigalpa.

Conductor Iracundo

El nivel acusatorio indica que el victimario se ensañó en su pasajera que iba ubicada en el asiento delantero, ahí la golpeoó repetitivamente con el codo y sus puños, centrando sus golpes en el rostro y cabeza dentro del vehículo taxi color rojo con placa CH 1184, marca Kia y vidrios polarizados, hasta neutralizarla ,cuándo ella trataba de defender su vida, luego siguió su marcha sobre el camino pedregoso de 8 km hasta llegar al predio montoso, y solitario donde estacionó el vehículo y aprovechando de la superioridad de fuerza, arrastró 6 metros el cuerpo de la víctima, y tomando una herramienta identificada como gata de metal propinó golpes en diferentes partes del rostro y cabeza, y como la joven aun se encontraba con vida le dejó caer una piedra lisa y grande en la cabeza con el objetivo de privarle la vida.

Luis Enrique Pineda Jirón, en representación de la familia, fue escueto en su participación “pido que este hombre nunca más pise la calle, no hay palabras, no hay porqué estar hablando mucho, tengo entendido que sus familiares lo han sacado por casos similares, y mi familia y yo no lo queremos ver afuera nunca más”, enfatizó.

José Martín Ocampo Aburto, según la Policía Nacional, tiene antecedentes penales por violación y drogas, sin embrago pidió perdón a la familia por el daño que hizo.

El reo fue conducido nuevamente a Managua, donde está guardando prisión preventiva para esperar la lectura de sentencia el próximo lunes 3 de febrero, en la sala 7 a las 12:30 minutos del medio día donde escuchará el veredicto.

La pena en caso de robo con violencia agravado van de 5 a 8 años de prisión y el delito de asesinato agravado impone pena de 30 años de cárcel.