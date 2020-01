Otro nicaragüense que mata a su madre, esta vez en Estelí

Foto: TN8

Un hijo mató a su propia madre cuando le dio con una piedra en la parte derecha del rostro, espantoso hecho ocurrido este miércoles en la comunidad La Palmera, al norte de Estelí.

Los gritos de auxilio de Domitila Espinoza Arteta de 52 años quedaron en las cuatro paredes de una cocina, sus últimos suspiros de aliento se los arrebató su propio hijo, tras propinarle varios golpes con una piedra en el rostro de la mujer que le dio a luz.

Los motivos no son muy claros del porqué lo llevó a tomar esta cobarde decisión de matar a su progenitora cuando ella estaba palmeando tortillas, en horas de la mañana de este fatídico día.

“Yo estaba en la ciudad de Estelí cuando me avisaron que mi sobrino mató a mi hermana, no se sabe por qué realmente hizo esto, tenía pocos meses de haber salido de la cárcel. Se aprovechó al estar solo con ella y le dio con la piedra. Ya la policía lo capturó”, dijo el hermano de la fallecida, Roberto Cruz.

Información sobre el infame asesino

El asesino es identificado como José Manuel Cruz Espinoza de 37 años, su padre expresó que es violento con toda la familia y que en una ocasión había estado detenido por agredir a otra persona.

“Él no trabaja, no hacía nada, la mamá lo atendía bien, pero yo siempre le decía a ella que tuviera cuidado con él. En la mañana me fui a la pulpería a buscar productos para el hogar, cuando vine la encontré sin vida en el interior de la cocina. Nunca imaginé esto, que su propio hijo matara a su madre”, expresó Santos Cruz, esposo de la fallecida.

La Policía Nacional realizó las investigaciones de este caso, mientras el autor del parricidio huyó del lugar y estuvo prófugo, pero luego afortunadamente se logró hacer la captura gracias al efectivo trabajo policial.

Sus manos están manchadas de sangre, sangre de esa mujer que un día le dio la vida, por lo que ahora le caerá todo el peso de la ley.