"¡Soy asesino y me vale!" confiesa sujeto que mató a su madre en Nicaragua

Foto: Cortesía

De la forma más descarada y atroz, un hombre que aparece en un video que se ha hecho viral en Nicaragua, expone cómo mató a su madre y no tienen ningún remordimiento al respecto.

"Entonces la palmé (maté), me regañó porque rayé un quintal de arroz y una bolsa de azúcar. ¡A mi madre, a mi madre, a mi propia madre! Soy asesino mortal, ahora sí soy asesino y me vale t...ca la vida y pensaba palmar a mi mismo abuelo, a dos tíos, ¡tres tíos hijoep...ta me pensaba echar! y a ese hijoep... brujo que se llama Noel Talavera", comenta el hombre que aparece amarrado de las manos en la tina de una camioneta.

Cuando le preguntan cómo fue que mató a su progenitora, éste señala que fue con una raja de leña que le pegó, algo ofuscado porque tenía que repetir esta respuesta que había dicho con anterioridad. Cuando la mujer que le hace la pregunta le dice que tendrá que repetir todo eso mismo en el juzgado, éste continúa relatando lo siguiente:

"Con toda madre yo lo digo", dice el hombre de tez morena, pelo largo, bigotes y barba corta, quien asegura no sentir ninguna pena por haber asesinado a su madre. "Es que era bruja", se refiere a la mujer que le dio la vida.

Los hechos

La señora víctima mortal identificada como Martha Gómez Martínez de 50 años de edad, fue asesinada este lunes 27 de enero por este sujeto, su propio hijo Denis Flores Gómez, en la comunidad Zinica número uno, en el municipio Waslala, en la Costa Caribe Norte de Nicaragua, jurisdicción Matagalpa.

Esta mujer aparentemente fue encontrada envuelta en ropa y con unas Biblias alrededor, colocadas por su propio hijo.

Cuando le preguntaron el porqué de esta acción, exclamó de forma alterada: "¡Para que se salve, porque el brujo se tiene que salvar, yo le profetizo que está en el cielo!", luego cambia repentinamente su actitud y dice: "Yo soy chiva (temeroso), si me dice de Biblia, yo soy chivísima, no ves que es la que me lleva el cielo", comenta con risas nerviosas.

Para finalizar, cuenta que después de matar a su madre iba a continuar con una masacre, matando a "ladrones, pandilleros, violadores", entre otros, así como comentar cómo robó un panel solar a un cafetalero de la localidad, quien parece que fue quien mandó a varios hombres para que golpearan a este tipo y lo capturaran.

La Policía Nacional da seguimiento a este caso para que este hombre pague por el horrendo crimen que cometió, un terrible parricidio que conmueve al país.