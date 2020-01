Fuertes rachas de vientos causan afectaciones en barrios de Jinotega

Foto: TN8

Desde horas tempranas de la mañana de este miércoles, producto de fuertes rachas de viento que han azotado durante las últimas horas a la ciudad de Jinotega, ocurrieron un par de afectaciones estructurales.

Los vientos provocaron la caída de un poste de tendido eléctrico y el colapso del techo de una humilde vivienda en el barrio Centroamérica y Llano La Tejera.

Juana Pineda, dueña de la vivienda afectada, expresó: "Eran las 2 de la mañana cuando ocurrió la caída del techo de nuestra casa, fue un gran estruendo el que se escuchó e inmediatamente me desperté. Yo quedé prensada entre las cobijas y el techo, me logré salir poco a poco por la cabecera de la cama. Yo no lograba dormir todas las noches producto de las grandes rachas de vientos".

"Me siento feliz y alegre que nuestro buen Gobierno y nuestro alcalde nos ha brindado apoyo para poder rehabilitar el techo de mi vivienda, luego de este percance ocurrido por los fuertes vientos", concluyó Pineda.

Evaluación de daños

Ante la situación presentada, fue efectiva la presencia de las brigadas de evaluación de daños para brindar acompañamiento inmediato a las familias.

"Ahorita la comisión de COMUPRED hemos realizado un recorrido en los puntos donde han habido afectaciones, en este caso hemos presentado la caída de postes de tendido eléctrico y el colapso de techo de dos viviendas. Gracias a Dios no ha habido pérdida de vidas humanas", destacó Róger Blandón, brigadista de la alcaldía municipal de Jinotega.

Así mismo, las autoridades del COMUPRED recomendaron a la población jinotegana a tomar las medidas de seguridad correspondientes para evitar incidentes de este tipo, que en algunos casos puedan llegar a provocar la muerte de personas.

El gobierno municipal de Jinotega, reafirmó una vez más su compromiso en brindar acompañamiento y ayuda a las familias que sufran afectaciones ante el clima que pueda predominar en la Ciudad de las Brumas.