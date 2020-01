Tragedia familiar: Niña de 2 años muere atropellada en Managua

Foto: TN8

Un hecho muy lamentable enluta a una familia del barrio 8 de Marzo, en Managua, ya que a eso de las 11:40 de la mañana de este miércoles una menor de 2 años murió al ser atropellada.

La niña de nombre Keysi de los Ángeles Laguna Reyes fue atropellada por una camioneta marca Kia Sport, color plateada, placa M-024549, que conducía el ciudadano Juan de Dios Ubiel Larios, de 62 años.

La menor se encontraba jugando frente a la casa de su abuelita con una prima e iban donde su otra abuela al momento del trágico accidente, que acabó con la vida de la menor.

Según testigos el conductor del vehículo entro en el callejón a exceso de velocidad, por lo cual no logró percatarse que las niñas estaban jugando.

"Cuando el carro pasó escuchamos un grito y me salí, y vi la trágica escena; la niña tendida, yo sabia que la niña iba donde la otra abuela, pero cómo es posible que esa persona no vea a la criatura. Aquí no es para andar a exceso de velocidad, la desbarató de viaje, y aún así siguió su camino, por eso la gente lo agarró (...) ya es un viejito, cómo va a andar manejando", informó Rosa Migdalia Laguna Romero, tía de la menor.

La niña fue trasladada en un vehículo taxi al Hospital Alemán Nicaragüense por su abuela materna, Elia Hernández, donde lamentablemente se rindió a la muerte.

Atrapan al causante de la tragedia

El ciudadano de la tercera edad intentó huir de la escena, por lo cual personas que observaron el hecho lo impidieron, bajándolo del vehículo y lo golpearon por lo ocurrido.

Agentes del Distrito VII de la policía en Managua, se presentaron al lugar de los hechos para levantar el peritaje del caso, mientras que el conductor fue trasladado al distrito en una patrulla para que responda por sus actos.