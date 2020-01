Mecánico de Rivas pierde todo en voraz incendio

Foto: TN8

Por causas hasta el momento desconocidas un taller de mecánica y vulcanización fue consumido en su totalidad por un voraz incendio que amenazaba en propagarse a grandes negocios que se ubican cerca del lugar donde ocurrió la tragedia.

Fue gracias a la intervención inmediata del cuerpo de bomberos de Rivas que el siniestro pudo ser controlado, el taller de mecánica estaba ubicado de la rotonda de Rivas unos 100 mts al norte, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional, puesto que a las enormes lenguas de fuego y a la gran cantidad de humo el tráfico sobre la carretera panamericana sur se vio interrumpido por varios minutos.

Como resultado del incendio las pérdidas ascienden a unos 40 mil córdobas, el taller era propiedad de don Freddy Jiménez Guido, quien lamentó haber perdido los esfuerzos de más de 20 años en fracción de segundos.

"Aquí tenía todas mis herramientas de trabajo, habían llantas, neumáticos, entre otras cosas, desconozco qué fue lo que pasó, me avisaron y me dejé venir, todo se quemó en segundos, ayudó el viento, la madera con que estaba construido el taller y el material que había dentro, gracias a Dios no hay personas lesionadas", mencionó el propietario del negocio.

Se presume que la causa del incendio haya sido un cortocircuito en el sistema eléctrico, sin embargo las autoridades correspondientes se encuentran realizando exhaustivas investigaciones en torno al caso.

Lamentaron que durante las últimas horas en el departamento de Rivas se han registrado dos siniestros que han dejado grandes pérdidas materiales a las familias.

Señalaron que la madrugada de este domingo 5 de enero en el municipio de Tola, una familia quedó completamente en la calle después que las llamas redujeran en su totalidad el inmueble.

Al respecto, las autoridades hacen el llamado a la población a acatar todas las medidas de seguridad para evitar este tipo de percances y más en estas fechas de verano cuando se registra un incremento en la proliferación de los incendios en viviendas.