Pared cae encima de un vehículo en Estelí

Foto: TN8

Pretendía abordar el vehículo y dirigirse a su vivienda la propietaria, su esposo y una menor de edad, pero en ese momento un familiar los llamó para despedirse de ellos, en esos precisos minutos la pared de un predio baldío le cayó encima al automóvil.

"Fue tremendo susto cuando iba a salir de la vivienda de un familiar, en segundos la pared le cae a mi carro, gracias a Dios que no me paso nada, me puse muy nerviosa lo primero que pensé fue en mi hija, además es una construcción que ya dio lo que iba a dar, estaba en mal estado", comentó la propietaria del vehículo.

En algunas ocasiones estacionaba el automotor en ese lugar exactamente en una de las calles del barrio Hermanos Cárcamo, pero los años fueron deteriorando la construcción y un fuerte viento la derribó.

Según la dueña su vehículo es del año 2018 y exige que a los propietarios de la Empresa Tabacalera Cuba Nica se hagan responsables de los daños provocados, porque en varias ocasiones se les hizo el llamado sobre el mal estado que se encontraba la pared.





"Lo único que desea es que me reparen el vehículo, que lo dejen a como estaba, no he tenido comunicación con los dueños de ese predio baldío, pero espero pronto que me den respuesta hoy, agradezco a Dios que no paso a más, pero si hay que tener más cuidado en estos tipos de casos", dijo la dueña del vehículo.

Por fortuna ninguna persona resultó con lesiones tanto los que venían a bordo del medio de trasporte, como los peatones, porque en un lugar muy transitado por niños, adultos y personas de la tercera edad.