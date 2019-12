Mujer terminó con múltiples fracturas al accidentarse en Managua

Foto: TN8

Pasajera de una motocicleta resultó con múltiples fracturas en su cuerpo, luego que una camioneta colisionara la moto en la que viajaba, se presume que el conductor de la moto realizó un giro indebido dando lugar al percance vial, justo en los semáforos del Madroño.

El conductor de la camioneta gris responde al nombre de Max Silva, mientras que el conductor de la motocicleta color negro fue identificado como Armando López Orozco y quien se llevó la peor parte fue María Esther, con una fractura en el brazo izquierdo más fractura en la tibia y peroné.

Testigos aseguran que el motociclista pretendía realizar un giro que no es correcto cuando fue impactado por la camioneta que circulaba en su preferencia.

" Yo quiero girar para poder entrar a una calle, me aseguré que no viniera ningún vehículo, cuando ya voy a mitad de la carretera solo miré a la camioneta que nos impactó, mi esposa va grave con fracturas por todas partes, él venía muy rápido así que no pudo hacer nada", alegó en su defensa el conductor de la moto.

Una unidad de la Dirección General de Bomberos asistió a la mujer para estabilizarla en el lugar, y luego fue trasladada a un hospital capitalino para que especialistas de turno valorarán la gravedad de sus lesiones.

"Nadie quiere dañar a nadie, yo hice hasta lo imposible para no colisionar contra la moto, pero fue imposible, el señor de la moto hizo un giro que no es correcto, espero en Dios que la señora mejore porque iba muy golpeada", comentó por su parte el conductor de la camioneta.

La Policía Nacional ha sido enfática al llamado que realiza a los conductores, de no conducir en estado de ebriedad y a respetar todas las señales de transito.

Los agentes de tránsito que llegaron a la escena tomaron entrevistas, el croquis del percance vial y serán ellos. a través de sus investigaciones los que determinen la responsabilidad de ambos conductores.