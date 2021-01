"Necesito de ustedes": Ancianita con diabetes pide ayuda

La mujer de 77 años de edad no puede caminar por su enfermedad y los constantes dolores que padece Foto: TN8

Con lágrimas en sus ojos y creyendo en el buen corazón de los nicaragüenses una anciana que padece de diabetes y tiene siete años de estar postrada en una cama pide desesperadamente ayuda.

La mujer de 77 años de edad no puede caminar por su enfermedad y los constantes dolores que padece, ella apela al buen corazón de quienes puedan ayudarla con una silla de ruedas que necesita con urgencia y alimentos.

"Yo tengo más de siete años de estar en una cama, solo tengo una hija que me ayuda, pero es enferma la pobre, padece de diabetes igual que yo y no tengo quien me ayude; yo los necesito a ustedes para ver en que forma ustedes me ayudan, ahorita estoy necesitando una silla y alimentos porque solo mi hija que es muy buena trata de darme de comer, pero esta muy enferma", relató la desesperada abuelita.

La anciana se encuentra al cuidado de una hija y su pequeña, pero desafortunadamente la hija, también está enferma de diabetes y hace lo necesario por buscar alimento para tres.

"Nosotras vivimos aquí solitas en esta casa y hoy les pido a todos que me ayuden porque no tengo a quien más recurrir, yo se que el señor manda ángeles para que me ayuden y son ustedes por eso les pido que me ayuden con mi sillas y comida".

Amor por el prójimo

En estos momentos se encuentra desesperada por conseguir una silla de rueda para poder desplazarse en su humilde vivienda, ya que la que tenía está muy vieja y dañada, así mismo solicita ayuda para alimentos como arroz, frijoles, azúcar, aceite, entre otras cosas.

Si en su corazón está ayudar a esta humilde anciana que hoy necesita de usted puede contactarse al número 7765-0460 o bien dirigirse a las instalaciones de Crónica TN8 a realizar su aporte.

Recuerde que manos que dan nunca están vacías y está pequeña familia hoy necesita de su colaboración para sobrellevar esta grave enfermedad que las aqueja.