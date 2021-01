Sonrisa vuelve al rostro de un hombre con hernia, gracias a televidentes TN8

Foto: Hombre con hernia discal ayudado por la población / TN8

La difícil situación que atravesaba Álvaro Ugarte ha mejorado gracias a la ayuda brindada por televidentes de Crónica TN8.

En su columna se alojaron dos hernias discales, no tenía alimento en su hogar y llegó a dormir en el suelo con su esposa y tres hijos, pero afortunadamente hoy duerme firme y placenteramente en una cama, hace uso de una cocina de gas butano y tiene alimento en su hogar.

Todo esto fue posible gracias al buen corazón de la población nicaragüense. "Los televidentes me respondieron, me ayudaron, yo alquilaba y tenía una deuda de 5 mil córdobas y con la ayuda de los televidentes logré pagar, me vino una ayuda de una cocina, una cama, efectivo desde que hice el llamado. Hasta esta fecha es podido estar sosteniendo a mi familia", dijo emocionado Ugarte.

La situación de salud no ha mejorado

Comenta que atraviesa crisis de dolores a causa de estas hernias, sin embargo cuando logra sentirse bien sale a realizar "rumbitos" de soldadura.

"En cuanto a las hernias, el día 11 tengo cita, tengo que presentarme ahí estoy saliendo a hacer unas chambitas para tratar de salir adelante pero lo de la operación primeramente Dios me la hacen entre el 18 y 20 de este mes", continuó.

Ugarte finalizó diciendo que si alguien tiene algún trabajo de soldadura no dude en llamar al numero 5841-5646 o bien buscarlo en Facebook a través de su página Taller Metalurgico Hislop Ugarte.

Este caso nos demuestra lo importante que es ponernos en los zapatos de otros, entender las necesidades, sentimientos, problemas de los demás.