Milagros Victoria solicita tu ayuda

Milagros Victoria es una bebé de dos meses de nacida que hace honor a su nombre / Fotografía: Cintia Larios-TN8

Milagros Victoria es una bebé de dos meses de nacida que hace honor a su nombre pues es un milagro de Dios que ella aún esté entre los brazos de su sufrida madre.

La pequeña nació con distrofia pulmonar y cardiopatía. Sus ganas de vivir son grandes por eso apelan a tu buen corazón, tu ayuda será de suma importancia para esta bebé quien desde que nació estuvo en un hospital pues su estado de salud era complicado y a su mamá no le daban señales de vida.

En el hogar donde habita la mamá de Milagros se respira un aire de esperanza, ella toma entre sus brazos a su retoño y platica con ella en medio del dolor y le dice que todo estará bien, que ya pasará.

Irene Odally Castillo afirma que su hija es un milagro viviente pues aunque los doctores no le daban señales de vida, ella siempre confió en Dios que dejaría a su niña para testimonio de fe.

"Yo nunca me di por vencida, clamé a Dios desde donde me encontraba para que él hiciera el milagro en mi hija. Ella tuvo dos infartos dentro de mi panza, tuvieron que hacerme una operación de emergencia a los ocho meses de gestación; su condición era crítica y los médicos no tenían los aparatos necesarios para atenderla por eso la trasladaron para La Mascota (hospital), ahí le descubrieron los daños que tenía en su corazón, un agujero de 8 cm, sus pulmones y riñones colapsados, no me daban señales de vida, pero me aferré a mi Dios y aquí estoy ahora con mi bebé", expresó entre lágrimas la joven madre.

¿Qué necesita la bebé?

La condición de la bebé Victoria es complicada y su madre es de escasos recursos / Cintia Larios-TN8

La condición de la bebé es complicada y su madre es de escasos recursos, por eso apela a esos buenos corazones y suplica encarecidamente de ayuda. Ella está necesitando pampers, leche Nan prematuro, Espironolactona, Teofilina, Furosemida, multivitaminas Honey, Fermobabital, Sulfato Ferroso, Carnisin, Beclometasona spray, Salbutamol spray, gasas y un termómetro.

Sus manitos tiernas y esa mirada de querer seguir viviendo hacen el llamado a ese noble corazón para que te sumés a la ayuda que solicita la joven Irene, habitante de la comunidad Santa Clara, entrada Villa Carazo.

Milagros Victoria junto a su mamá / Cintia Larios-TN8

El cuarto donde habitan madre e hija es alquilado, y no presta las condiciones, pero la joven madre sabe que las esperanzas son las últimas que se pierden por eso solicita tu apoyo.

Un granito de arena hace la diferencia para aliviar el dolor de este ángel que tiene una traqueotomía y le dificulta alimentarse por lo que está baja de peso.

La ayuda la puedes hacer llegar a la siguiente dirección: Entrada Villa Carazo, ubicada a menos de un kilómetro de Cuatro Esquinas, Carretera Sur, comunidad Santa Clara, camino de tierra o al teléfono 7639 0641 con Irene, madre de la bebé.