Managua: Mujer con una úlcera varicosa necesita una silla de ruedas

Una úlcera varicosa sumado al abandono de sus hijos es con lo que tiene que lidiar una mujer de 58 años de edad. Su nombre es Leonor Úbeda González, quien necesita urgentemente una silla de ruedas para poder desplazarse y unas inyecciones que ayuden a apaciguar su dolor.

La humilde mujer alquila un cuarto en Managua y acudió a nuestro medio de comunicación confiando en que su situación mejorará. Su pié permanece inflamado y con dificultad se moviliza por los diferentes puntos del mercado Oriental pidiendo una ayuda económica.

“Yo necesito unas pomadas y unas inyecciones para ponérmelas porque ya tengo seis años de estar así, y ahora ya no me da abasto para comprar mi medicamento, por eso vengo a pedir ayuda para comprar mi medicina. Yo vivo de lo que las personas me dan en el mercado Oriental, ya que salgo a pedir para poder comprar mi comidita”, expresó Doña Leonor.

Ayuda y contacto

En compañía de un joven que es quien ayuda a empujar la silla de ruedas que ya está en mal estado, se presentó la mujer que sufre de fuertes dolores en su pie, provocado por la enfermedad que sufre hace 10 años.

Entre lágrimas Leonor comentó a las cámaras de TN8: “yo tengo hijos, pero me abandonaron y ahora alquilo un cuartito en el sector del Bautista, también tengo unas hermanas por parte de padre, pero ellas tampoco ven por mí, la única ayuda que tengo es la de este muchacho que hoy me trajo para poder pedirle a los televidentes que me den una ayudita para mis medicinas y poder comer”, finalizó Úbeda.

Si este caso tocó su corazón y desea colaborar puede venir a dejar su donativo a las instalaciones de TN8 o bien llamar al numero 81491310. Recuerde que Dios bendice al dador alegre.