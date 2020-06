Madre busca desesperada a su hijo masatepino

Foto: Madre angustiada al no saber de su hijo / TN8

Desde la tarde del lunes 11 de mayo del corriente año, María Elena García Alemán de 66 años busca desesperadamente a su hijo Byron Alberto López de 37 años de edad, quien salió en busca de trabajo y sin dejar rastro alguno desapareció de Masatepe y de la vida de sus seres amados.

Ante la cámara de TN8, la madre de Byron hace un llamado a toda persona que logre reconocerlo para brindar detalles de su paradero, pues temen que ande desorientado.

Te interesa: Tornado daña 11 viviendas y causa estragos en Villa Sandino, Chontales

Foto: Hijo desaparecido en Masatepe

"La última vez que lo vi, entre las 5 y las 6 de la tarde, él me dijo que necesitaba trabajar y me dijo voy a ir a buscar al ingeniero con quien había estado trabajando. Yo lo miré salir, le hablé todavía que viniera a tomarse un fresco pero ya no regresó. Le doy gracias a Dios por la fuerza que me ha dado y mis vecinos que me han ayudado a buscar. No lo hemos dejado de buscar, tenemos ya 47 días de andarlo buscando", menciona angustiada Doña María.

Búsqueda incesante

Según familiares del hombre de 37 años, él no tenía problemas personales con nadie. Le han buscado en lugares donde frecuentaba pero sin tener noticias positivas sobre su paradero.

"Bastante desesperante para la familia, para mi mamá, todos los que le queremos. Mi hermano es una persona que le gusta trabajar, todos tenemos defectos pero las cualidades son más grandes que los defectos; mi hermano es una persona que le gusta colaborar, ayudar, trabajar, todos los vecinos pueden dar fe de eso. Tal vez el ande desorientado porque a veces salía a tomar, por eso nosotros le pedimos que si lo han visto que nos llamen o nos avisen porque a lo mejor se perdió y pudo haber perdido el conocimiento", menciona Darling López, hermana.

Foto: Madre angustiada al no saber de su hijo / TN8

La familia de Byron López mantienen la fe en que volverán a encontrarlo con bien. Ellos habitan en el barrio Evenor Calero del municipio Masatepe.

Amigo lector, tiene a disposición para cualquier información del paradero de este ser querido el siguiente número telefónico: 8285-0517.