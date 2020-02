Abuela necesita una mano bondadosa para ella y su hijo en Managua

Foto: TN8

Ella es habitante del barrio San Judas en el Distrito 3 de Managua, sus condiciones económicas no son las mejores en este momento, por ello con urgencia está solicitando a los televidentes el apoyo comprar pañales desechables para adulto.

Las noches para esta adorable abuelita son de terror cuando no está su nieta, y el apoyo es muy necesario. "Yo necesito urgente esos pañales, porque en la noche las ganas de orinar son muy seguidas, y no tengo dinero para estar comprando uno por uno y mi nieta me ayuda, ella no vive aquí pero viene a ayudarme, pero cuando no está pasó toda la noche con el pañal mojado", refirió María Susana Bustillo.

Entre facciones de tristeza en el rostro, solicitó que la apoyaran con una silla de ruedas para su hijo de 38 años de edad que desde los 10 meses de nacido fue diagnosticado con polio, una enfermedad que ataca directamente el sistema nervioso, ocasionando la pérdida parcial o total de movilidad.

Ayuda para su hijo

"También les pido por mi hijo que es inválido, y necesita una silla de ruedas tambien, porque la silla que él tiene ya no le sirve y quiero ayuda con eso tambien", afirmó la abuelita.

En algún punto de nuestras vidas, llegamos a necesitar hasta de las piedras para subsistir, esta vez es una humilde abuela la que necesita ayuda de algún buen samaritano y podemos ayudar y ser recompensados cuando tengamos necesidad.

Cualquier ayuda pueden llamar al numero 83862712 o bien dirigirse a su casa de habitación, ubicada del palí San Judas, una cuadra y media al Sur.