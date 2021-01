Mujeres: Estas claves te ayudan a tener una buena higiene íntima

Para mantener una buena salud genitourinaria es recomendable lavar la zona genital con agua y un jabón específico de higiene íntima / Foto: Google

Las zonas íntimas femeninas tienen unas características propias, que hacen que su cuidado e higiene sean diferentes a los de otras partes del cuerpo. Aquí tienes algunos consejos y recomendaciones para la higiene íntima de la mujer que te servirán de ayuda para evitar problemas o infecciones.

El objetivo de la limpieza, además de mantener la higiene, es prevenir la proliferación de gérmenes que pudieran llegar a dar lugar a molestias o a una patología (irritaciones, cistitis, vaginosis, etc.), pero sin eliminar la microbiota local (conjunto de microorganismos que viven de manera habitual en la zona y que no resultan perjudiciales si no beneficiosos) que nos ayuda a protegernos de las infecciones.

La zona genital es muy sensible y por eso debemos cuidarla con más delicadeza que otras zonas.

La zona genital limpia y seca

Se puede utilizar jabón neutro o solo agua. Es importante secar esta zona sin restregar y también limpiar el área perineal de adelante hacia atrás para evitar traer gérmenes del ano hacia la vulva.

Evitar las duchas vaginales

La recomendación inicial es evitar las duchas vaginales, excepto si son con prescripción médica. Esta práctica puede eliminar las bacterias que son de beneficio en el interior de la vagina, empeorar su flujo y equilibrio natural y ocasionar problemas como vaginosis bacteriana o candidiasis vaginal.

Evitar ropa apretada

El uso de prendas muy ajustadas puede causar irritación en la zona íntima femenina.

Utilizar ropa interior de algodón

Procura utilizar ropa interior de algodón, especialmente en climas cálidos. Esto ayudará a mantenerte fresca y permitirá que la piel respire mejor.

En cambio, telas como la seda o el nailon pueden aumentar la sudoración de la zona genital y causar irritación.

Para mantener una buena salud genitourinaria es recomendable lavar la zona genital con agua y un jabón específico de higiene íntima, y que el lavado sea de delante hacia atrás para no arrastrar las bacterias del ano a la vagina. Se debe separar con los dedos los labios vulvares para limpiar bien los pliegues y no usar esponjas ni manoplas, pues acumulan gérmenes.

Si pones en práctica todas estas recomendaciones, verás cómo saldrá ganando tu higiene íntima.