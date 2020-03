Una paciente describe los primeros síntomas del coronavirus

Referencia.

Una mujer estadounidense infectada con coronavirus describió en un programa de Fox News cómo se sintió en las primeras horas de la enfermedad.

Amy Driscoll, residente en el estado de Ohio, contó que sus síntomas aparecieron mientras se encontraba en el trabajo. La mujer sintió un dolor en el pecho, acompañado de fiebre, además de una tos seca muy fuerte.

Según Discroll, la experiencia fue "bastante aterradora" ya que nunca había sentido algo parecido antes.

Experiencia aterradora

"Fue toda una experiencia", dijo Driscoll. "No estaba preparado para enfermarme. Cuando me enfermé, realmente no estaba pensando en eso, y pasé de ser, ya sabes, hacer mi vida cotidiana, y, diez horas después, estaba realmente sufriendo, luchando para respirar, luchando por respirar profundamente ".

"Mi corazón estaba acelerado. Cuando me desperté de haberme quedado dormido en el sofá después de haber llegado a casa del trabajo, mi corazón estaba acelerado, por todas partes, y realmente luché por respirar profundamente". Me dolía mucho el pecho, y sentía que tenía un apretón de vicio alrededor de mi pecho. Realmente no se parecía a nada que hubiera tenido antes ", explicó Driscoll.

Una semana después del inicio de los síntomas, la fiebre y la tos habían desaparecido, pero Driscoll aún se siente muy débil y sufre dolores de cabeza, todavía no estoy curada totalmente.

"Me cuesta subir y bajar los escalones", dijo. "Siento que mi cerebro dice: 'Sigue adelante y haz las cosas que quieres hacer', y luego me levanto y mi cuerpo dice: 'Oh, no, no estamos haciendo eso'",

El número total de infectados con el nuevo coronavirus en EE.UU. ha superado los 14.000, mientras que la pandemia se ha cobrado la vida de 205 personas en el país, según los últimos datos de la Universidad Johns Hopkins.