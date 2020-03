Médico italiano cuenta su lucha contra la "pandemia" del covid-19

Referencia.

Un médico de Bérgamo, ciudad del norte de Italia en donde se han registrado 1.472 casos de covid-19, publicó el pasado sábado en su cuenta de Facebook un texto en el que describe su experiencia en la lucha contra la enfermedad.

"Entiendo la necesidad de no crear pánico, pero cuando el mensaje del peligro de lo que está sucediendo no llega a las personas, […] me estremezco", escribe el doctor Daniele Macchini, del hospital Humanitas Gavazzeni.

"Y aunque todavía hay personas en las redes sociales que se enorgullecen de no tener miedo a ignorar las indicaciones, protestando porque sus hábitos de estilo de vida normales fueron puestos 'temporalmente' en crisis, el desastre epidemiológico está ocurriendo", advierte el especialista.

"Tengan paciencia también para no poder ir al teatro, los museos o al gimnasio.Traten de salir de la casa solo para las cosas indispensables".

Si una persona resfriada tiene secreción nasal con esputo, no está infectada con el coronavirus, porque su neumonía da una tos seca sin secreción nasal. Esta es la forma más fácil de identificarlo.

Por otra parte es bueno saber que el virus de Wuhan o coronavirus no es resistente al calor y se muere a una temperatura de 26 a 27 grados. Por lo tanto, beba mucha agua caliente como té e infusiones. No es una cura pero es bueno para el cuerpo.

"Beber agua caliente es efectivo para matar todos los virus, y expóngase al sol ", detallo el doctor.

"El covid-19 causa una gripe banal en muchos jóvenes, pero en muchas personas de edad avanzada (y no solo), un SARS real llega directamente a los alvéolos de los pulmones y los infecta, haciéndolos incapaces de desarrollar su función. […] También les aseguro que cuando ves a jóvenes que terminan entubados en cuidados intensivos, […] toda esta tranquilidad por su juventud se pasa", escribe Macchini.

En este contexto, el médico alerta de que, aunque la tasa de mortalidad del covid-19 entre las personas de edad avanzada sea superior, la infección representa una peligro para todos los grupos de edad.