Arrancan los juegos escolares de fútbol en Estelí

Foto: TN8

El miércoles 11 de marzo en horas de la mañana, iniciaron los juegos escolares municipales en los diferentes campos deportivos de la ciudad Estelí.

Los juegos escolares son espacios para que los estudiantes demuestren sus talentos y destrezas hacia el deporte, también para evitar que los jóvenes caigan en las drogas.

“Le doy gracias al Ministerio de Educación porque están promoviendo más el deporte, no solo en la ciudad si no también en las comunidades. Todos los estudiantes tenemos la fe de ganar y representar a nivel internacional nuestro país en el fútbol. También hacer deporte nos ayuda a no caer en el mundo de las drogas esto es parte de la formación profesional en los centros escolares”, manifestó Roger Roque estudiante.

16 equipos de la zona urbana y rural estarán participando por varios días. Los tres primeros lugares que clasifiquen, representarán su municipio de origen a nivel nacional.

Representación internacional

“Esta es la edición 63 de los juegos escolares nacionales, todos los estudiantes están muy contentos y emocionados. Entre ellos han expresado que van a ganar primero a nivel del municipio, después nacional. La meta es tener el cupo para ir al país San Salvador y representar a Nicaragua con mucho orgullo y demostrar que aquí hay talento en el fútbol”, recalcó Rene Ruiz, asesor municipal del MINED en el área de educación física.

El Ministerio de Educación lleva a cabo cada año esta actividad deportiva para motivar a los educandos. Es parte de la buena formación en las aulas de clases.

En el 2019 el equipo femenino de la localidad representó a Nicaragua en los juegos CODICADER en el país de Honduras. En esta edición los alumnos tienen todo el entusiasmo para lograr su objetivo de ganar el primer lugar.