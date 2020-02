OMS eleva a "muy alto" el riesgo de expansión global del COVID-19

Referencia.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) elevó hoy el riesgo de expansión global del coronavirus causante del COVID-19 de "alto" a "muy alto" tras detectarse el primer caso en África, la última región donde por ahora no se habían dado casos.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, hizo este anuncio en rueda de prensa, tras confirmar que fuera de China se han detectado hasta ahora 4.351 casos en 48 países, con primeros contagios en Nigeria, Dinamarca, Estonia, Lituania y Países Bajos en las últimas 24 horas.

El riesgo "muy alto" sólo había sido establecido hasta ahora en China, donde en los últimos tres días se han diagnosticado menos casos nuevos que en el resto del mundo.

El responsable de ese organismo espera que un equipo de especialistas llegará a la zona del este de Irán afectada por el covid-19 el 1 o 2 de marzo.

"Debemos hacer contención agresiva en cada país, así podemos detener", ha enfatizado el jefe de la OMS, para quien sería "un gran error" abandonar la estrategia de contención para mitigar la difusión de este coronavirus.

"No estamos subestimando el riesgo, es por eso que hoy dijimos que el riesgo global [de coronavirus] es muy alto; lo aumentamos de alto a muy alto", añadió.

La Organización Mundial de la Salud, por el momento, no ha calificado esta epidemia de pandemia, ya que no se trata de una "propagación incontenible global de este coronavirus" y no hay muertes a gran escala. No obstante, su presidente, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó anteriormente que "estamos en un punto decisivo" en la epidemia de coronavirus y "ningún país" debería asumir que no tendrá casos, porque sería "un error fatal".