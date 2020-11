Nicaragua está enfrentando con éxito el huracán Eta / Twitter Nasa

Rosario Murillo, vicepresidenta de Nicaragua, brindó detalles de todo el proceso que se ha llevado a cabo antes y durante la llegada del huracán Eta en el Caribe de Nicaragua.

"Nos sentimos protegidos, nos sentimos agradecidos a Dios porque sabemos que un fenómeno de esta dimensión ha sido enfrentado con todos los aprendizajes que hemos logrado", dijo Rosario Murillo.

"Tenemos 30 mil personas ubicadas en 48 espacios entre iglesias, casas solidarias, escuelas, instituciones y más de 6 mil brigadistas que están movilizados en servicio de nuestro pueblo", afirmó.

Murillo dijo que hay que mantener todas las alertas y que lo más valioso es no perder vidas. "Según el Dr. González y el INETER todavía no ha entrado a Nicaragua, no ha tocado tierra este huracán Eta; se dice que el impacto será entre Haulover y Prinzapolka hoy por la tarde".

Por otro lado la mandataria expresó que en Bilwi, Rosita, Bonanza y Prinzapolka ya se hizo un recorrido para verificar daños materiales."Los reportes no nos hablan de daños humanos gracias a Dios y no han sido tan catastróficos los daños materiales como se esperaba".

"En Bluefields, Kukra Hill, La Cruz de Río Grande, San Juan de Nicaragua se garantiza el suministro de energía y en Bilwi y Karawala se ha suspendido por prevención, en Rosita ya estamos restablecidos con la energía y solo estamos esperando con Bonanza que se calmen las lluvias", continuó Murillo.

Además ENACAL brindó detalles esta mañana. "Desde ENACAL no hay daños estructurales reportados gracias a Dios".

Hizo hincapié en el trabajo que está realizando el MINSA ante este fenómeno que ataca a la región del Caribe de Nicaragua. "Desde el MINSA estamos activados atendiendo a las familias en los albergues y casa solidarias, en las iglesias, en las instituciones", dijo Murillo.

El Hospital Nuevo Amanecer en Bilwi ha sido exitosamente trasladado. "Esto se llevó con éxito en coordinación y apoyo fundamental del Ejército de Nicaragua".

Este hospital provisional está en el INATEC. "Hemos atendido ya a 40 personas y estamos activados todos los puestos de mando del país porque sabemos que hay lluvias y el MINED atiende a las personas albergadas en 15 centros educativos en Bilwi y Waspam".

El Gobierno de Nicaragua y las autoridades correspondientes están trabajando y continúan en alerta ante este fenómeno. "Estamos saliendo bien gracias a Dios, pero no nos descuidamos, todavía el riesgo está allí, porque todavía no ha entrado por completo este huracán Eta", dijo.

Las poderosas ráfagas de viento del huracán #Eta se dejan sentir en #Bilwi, Costa Caribe de #Nicaragua pic.twitter.com/3Ir6sl3Hu5 — TN8 Nicaragua (@canaltn8) November 3, 2020

Ademas de Nicaragua, el huracán Eta también ha azotado al país vecino de El Salvador, mismo que debido a las lluvias ya ha cobrado la vida de un menor de 13 años. "Estamos en constante comunicación y solidaridad con los hermanos del pueblo y Gobierno de la hermana República de Honduras".

El MINSA ha entregado camionetas a los departamentos para que puedan atender a las familias en todo el país. "56 camionetas doble cabina está entregando para todos los departamentos de nuestra Nicaragua bendita".

Rosario brindó detalles de cómo va hasta hoy la matrícula escolar en todo el país. "El MINED informa de cómo llevamos el 140% de la matrícula proyectada; más de 700 mil estudiantes matriculados en estos días".

Para finalizar la mandataria dijo que se reprogramarán diferentes actividades que estaban previstas llevarse a cabo esta semana, pero la prioridad por ahora es el huracán Eta.