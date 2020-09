Nicaragua participa en inauguración del Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional en México

Foto: Nicaragua asistió a la inauguración del Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional/TN8

El 4 de Septiembre de 2020, el Compañero Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, Embajador de Nica-ragua en México, en nombre y representación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional presidido por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, y la Compañera Vicepresidenta Rosario Murillo, asistió a la inauguración del Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional (IEPCI), que es la única Institución de Educación Superior en México especializada en Posgrados de Comercio Internacional, Logística y Cadena de Suministro, teniendo como objetivo formar profesionales a nivel de posgrado con conoci-mientos altamente especializados que les per-miten ser más eficientes y creativos en la planeación y ejecución de proyectos de comer-cialización, distribución de productos en ca-denas de suministro a nivel global.

El Compañero Juan Carlos Gutiérrez Madrigal, transmitió un Fraterno y Solidario saludo de nuestro Pueblo y Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional a la Maestra Exie Moscoso Vargas, Directora General del Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional (IEPCI), y conversó sobre la posibilidad de suscribir un convenio específico de cooperación.

El Señor Julio Rodríguez Trigueros, Presidente de AJR Comercio Exterior, en su intervención se refirió a la necesidad de estrechar rela-ciones con centroamericana y citó la frase de Albert Einstein: •No pretendamos que las co-sas cambien, si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede suce-derle a las personas y a Países, porque la crisis trae progreso. La creatividad nace de la angustia como el día nace de la noche os-cura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a la crisis los fracasos y penurias, violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones.

La verdadera crisis, es la crisis de la incompe-tencia. El inconveniente de las personas y los Países es la pereza para encontrar salidas y so-luciones. Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la vida es rutina, una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno, porque sin crisis todo viento es caricia. Hablar de cri-sis es promoverla, y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, tra-bajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla.”

Asistieron al evento el Embajador de Indonesia, Señor Cosmas Cheppy Triprakoso Warton; represen-tante de la Embajada de Jamaica, de la Ofici-na Económica y Comercial de Taipéi en México; Miguel Ruiz, Presidente de la Cámara México-Brasil; Kimihiko INABA, Director General de JETRO México; miembros de la Cámara Nacional de la In-dustria de la Transformación (CANACINTRA).