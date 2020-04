Nicaragua envía condolencias por el fallecimiento del Cro. Martin Khor

Foto: Twitter

Nicaragua se solidarizó con el Pueblo y Gobierno de Malasia, así como con la familia del Compañero Martin Khor, por la pérdida física de un hombre ejemplar en la lucha contra el Cambio Climático, y quien trabajó muy de cerca con Nicaragua, el Cro. Khor.

A continuación el texto íntegro de la Nota de Duelo de parte de Nicaragua:

Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional

Unida Nicaragua Triunfa

Managua, 02 de Abril de 2020

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua transmite sus más sinceras condolencias a la familia del Compañero Martin Khor, originario de Penang, Malasia, Fundador, Presidente y ex Director de Third World Network y ex Director Ejecutivo de South Centre.

El Compañero Martín Khor trabajó estrechamente con Nicaragua en Copenhague, París y en todas las Conferencias de la Partes (COP) de la Convención de las Naciones Unidas Contra el Cambio Climático, preparando análisis de políticas y organizando reuniones previas a todas las COP y todas las reuniones del Fondo Verde del Clima a través del South.

Centre y el Third World Network (TWN) que ha fungido como el secretariado del grupo de países "Like Minded".

El Compañero Martin Khor promovió y protegió los intereses de los países en desarrollo y de los pobres del mundo frente a la hegemonía global de las potencias económicas y geopolíticas imperiales.

Hoy sin duda el mundo ha perdido un paladín en la lucha contra el Cambio Climático y los atropellos del imperialismo hegemónico global, pero su ejemplo e inspiración viven en todos aquellos a quienes inspiró y se comprometen en llevar esta lucha todos los días en pro de la Madre Tierra y un mundo más justo.

Que descanse en Paz.