Brigada médica de Cuba llegará este miércoles a Nicaragua

Fotografía: Twitter

Rosario Murillo, Vicepresidenta de la República de Nicaragua orientó este martes a mantener la calma y atender todas las indicaciones que brinden las autoridades de salud ante la pandemia del Covid 19 que ataca a todo el mundo.

Hizo el llamado a cuidar a las personas de la tercera edad, con enfermedad crónica o con discapacidad. "Estamos aprendiendo juntos a enfrentar esta calamidad", dijo.

Hasta el momento en Nicaragua no se reportan casos de coronavirus, pero ello no significa que no compartamos el sufrimiento de tantas familias que en el mundo han sido afectadas por la pandemia, reiteró.

Te puede interesar: Coronavirus: Brigada médica cubana y medicinas de Cuba llegarán en apoyo a Nicaragua

Envió su respeto y reconocimiento a todo el personal médico que realiza esfuerzos para prevenir y atender a los pacientes de diversas enfermedades crónicas en el país.

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo: "Estamos trabajando abnegadamente todo el país, queremos darle un abrazo fuerte a todos nuestros médicos" — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 17, 2020

Reconoció a los educadores quienes desde las escuelas y universidades están trabajando para conocer mejor esta experiencia mundial, inédita y para continuar acatando las medidas que se van brindando de prevención y protección de la vida.

Agradeció al Sistema Nacional para la Prevención, Mitigación y Atención de Desastres (SINAPRED) que coordina con el Ministerio de Salud (MINSA) la labor responsable y preventiva en las escuelas, asimismo saludó a todas las entidades de Gobierno por la seguridad ciudadana, soberana y por el cuido de la vida.

#AHORA #Nicaragua | Vicepresidenta Rosario Murillo, anuncia que mañana llega la brigada de médicos de #Cuba para presentar los protocolos que han sido exitosos en China y demás países, en los que se han venido aplicando — TN8 Nicaragua (@canaltn8) March 17, 2020

Mencionó además que este miércoles se espera la llegada de la brigada cubana de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, que presentarán el catálogo de protocolos que han sido exitosos en China y otros países ante la pandemia del Covid 19.

Otras noticias

Por su parte, el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (INETER) registró dos sismos en las últimas 24 horas. A su vez, recordó la vicepresidenta que los nicaragüenses se preparan para el primer ejercicio de protección de la vida del 2020 a ejecutarse este 19 de marzo.

Asimismo mencionó Murillo la restitución de derechos para 225 habitantes de Bilwi quienes estrenan hoy el servicio de energía eléctrica gracias a las coordinaciones de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) con el Gobierno de Nicaragua.