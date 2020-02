Nicaragua en seminario "nuevas formas de fraternidad solidaria en Roma

Foto: Cortesía

La Embajadora de Nicaragua ante la Santa Sede, Compañera Gilda Bolt, participó hoy 5 de Febrero, en el Seminario “Nuevas Formas de Fraternidad Solidaria de Inclusión, Integración e Innovación”, realizado en Casina Pio IV, Ciudad del Vaticano.

Respondiendo al llamado del Papa Francisco, la Academia Pontificia de Ciencias Sociales de la Santa Sede, convocó a Economistas de alto nivel mundial, a intercambiar sobre aspectos del Sistema Financiero Global, para que el Sistema Económico y Político sea inclusivo, dinámico, estable y sostenible.

Por la mañana se realizaron intercambios sobre la Crisis Financiera Global actual y el desarrollo de su Arquitectura; posteriormente sobre aspectos Éticos de la Economía y Finanzas, y por la tarde se formularon Propuestas de Nuevos Caminos para superarlos con Modelos de Exclusividad y Sostenibilidad.

El Papa Francisco durante su participación en el Plenario manifestó: “Ustedes conocen de primera mano las injusticias de la Economía Global, trabajemos juntos. Las realidades no deben ser signo de desesperación sino de acción; no existe un determinismo a la inseguridad universal. Se nos pide capacidad para dejarnos interpelar y con nueva Luz ver la realidad.

La Globalización de la indiferencia la he llamado inacción, es imperativo detener el Cambio Climático para que no destruyamos la Casa Común. No se olviden de rezar por mí, este trabajo no es nada fácil. Por mi parte los pondré en mis Oraciones”.

Fondo Monetario Internacional

El Seminario contó con la participación de la Directora-Gerente del Fondo Monetario Internacional, FMI, Kristalina Georgieva; Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, quien realizo una ponencia sobre la Transformación Económica Global, el Poder, la Gente y los Valores.

El Economista Jeffrey Sachs, de la Universidad de Columbia, de Estados Unidos, expuso sobre Estabilidad Social; también Rob Johnson, Presidente del Institute for New Economic Thinking; el Economista canadiense Rohinton Medhora, Presidente del Center for International Governance Innovation y la Filósofa española, Adela Cortina Orta, Catedrática de Ética en la Universidad de Valencia, así como Alicia Bárcenas, Secretaria Ejecutiva de la CEPAL.

Por Argentina estuvieron presentes el Ministro de Economía, Martín Guzmán y el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; Arturo Herrera, Ministro de Finanzas y Crédito Público de México; Benigno López Ministro de Finanzas y Economía de Paraguay; María Luisa Hayem, Ministra de El Salvador.

También Mario Cimoli Secretario Ejecutivo ECLAC-CEPAL; el ExPresidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias; el Economista hondureño, Dante Mossi, Presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica; y el británico Guy Ryder, Director de la Organización Internacional del Trabajo.