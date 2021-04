Foto: Mixes To Go, parada obligada en el Salvador Allende para los amantes de las alitas/ TN8

El Puerto Salvador Allende se ha caracterizado en los últimos años por ser el centro turístico con la mayor variedad de lugares donde se exhibe la mejor gastronomía tanto nacional como internacional. Por cada local que se visita tiene algo nuevo que ofrecer, aunque siempre hay algunos que tienen todo lo que le fascina a los turistas que visitan este lugar.

Les hago referencia al kiosko Mixes To Go, quien toda la semana santa ha estado abarrotado de clientes que llegan a disfrutar la excelente carta que posee tanto en comida como bebidas. Esto no es algo difícil de creer con solo asomarse por este local ubicado en la cuarta etapa del puerto.

Foto: Las alistas más grandes solo las encontrás en Mixes To Go/ TN8

La variedad abarca unos buenos nachos, por no decir que son los mejores de puerto, hot dogs, hamburguesas, chorizos al gusto del cliente, unos surtidos que todo el que lo prueba termina chupándose los dedos y no es exageración, en serio se los digo; fajitas de pollo, papitas y algunos platos especiales para los consentidos del hogar; pero lo que si no puede faltar y es un sello dentro de sus platillos, son las alitas rostizadas y déjenme decirles que estas son las más grande dentro de puerto y compite sin duda en toda la capital.

Ya sea en salsa BBQ, salsa picante o búfalo; incluso una sencilla salsa de tomate, estás alitas crujen por fuera y lo más jugoso y tierno por dentro, sin duda una de las mejores que he llegado a probar. Estas son obligatorias probarlas y saborearlas en Mixes To Go, nadie llega a puerto con intención de comer unas buenas alas y no pasa por este kiosko, es como un sello de fábrica.

Las promociones en bebidas igual son de locura tanto en cervezas nacionales como las importadas. Cubetazos, 3 por 2, a mitad de precio, entre otras, convierten a Mixes To Go en uno de los lugares preferidos por todos aquellos turistas que desean pasar un rato en familia o amigos.