Pacientes del Hospital Salud Integral fueron inmunizados ante el COVID-19

Pacientes atendidos en el área de hemodiálisis del Hospital privado Salud Integral recibieron la segunda dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19 que es aplicada por el MINSA a pacientes altamente vulnerables ante el virus.

Las autoridades coordinan esfuerzos con las direcciones de las unidades públicas y privadas de atención médica para avanzar sin retrasos en la inmunización de los pacientes.

"Estamos trabajando y cumpliendo el cronograma de la semana santa, incluso el día de mañana también vamos a aplicar vacunas. Hoy hemos platicado con el grupo de pacientes de hemodiálisis, les hemos preguntado qué reacciones tuvieron con la primera dosis, hemos encontrado en ellos bastante tranquilidad, seguridad, no nos manifestaron en general mayores sintomatologías", explicó la ministra asesora de Presidencia Dra. Sonia Castro, quien estuvo a cargo de esta jornada.

Al igual que en las unidades de atención del sistema público, el Gobierno garantiza de forma gratuita las dosis contra el virus que fue declarado emergencia de salud pública de interés internacional el pasado 30 de enero del 2020.

"Yo me siento bien porque ya tenemos la segunda dosis, tuvimos la vacuna gratis que pensábamos que tal vez nos iba a costar un montón de dinero y no, pues fue gratis. Nosotros fuimos los primeros porque tenemos problemas de salud, yo tengo insuficiencia renal", señaló Sonia García, paciente que completó su proceso de inmunización esta tarde.

Ana Mercedes Poveda fue otra de las pacientes inmunizadas con la vacuna Sputnik V y expresó: "Yo creo que es un proceso bastante importante, me alegra que vayamos a estar inmune; pero es lógico, siempre tenemos que cuidarnos porque no sólo ese virus nos ataca, me siento muy alegre porque es una realidad que nuestro Gobierno se ha preocupado por nuestra salud siempre", indicó.

La asesora de Presidencia en temas de salud destacó que las jornadas de vacunación, que iniciaron el 02 de marzo de forma simultánea en el Hospital Cruz Azul y Antonio Lenín Fonseca, se han ejecutado de forma ordenada en todas las unidades en las que se atienden a pacientes en condición vulnerable.

"Tenemos una gran satisfacción por la forma ordenada, planificada con mucho cariño, con una apropiación de cada paciente protagonista de esta vacuna, estando conscientes y de manera voluntaria haberse decidido vacunar y que gracias a Dios estamos logrando con bastante resultados".