Foto: Teatro popular de Nicaragua encarna la vida, pasión y muerte de Cristo/ TN8

En Nicaragua, para la época de Semana Santa, enfloran las judeas, grupos de teatros callejeros que actúan sin ninguna enseñanza en la actuación y sus papeles son conforme a los pasajes de la Biblia, encarnando a los autores del nuevo y viejo testamento de la Santa escritura.

Una de esas judeas es la de Tipitapa, considerada la más antigua en protagonizar a Jesús (Yeshua en Hebreo), y sus apóstoles y otros personajes que aparecen en la Biblia.

Esta Judea, hizo su presentación teatral en el Paseo Xolotlán en las orillas del Lago, como parte de las fiestas de Semana Santa y llevan a escena partes como la tentación, el bautismo, los apóstoles, la crucifixión y la resurrección.

Foto: Teatro popular de Nicaragua encarna la vida, pasión y muerte de Cristo/ TN8

El actor que interpreta a Jesús es Eduardo Alfaro, quien dijo que es un papel muy difícil de interpretar, porque tratan de hacer lo más real a lo que vivió hace más de dos mil años el Nazareno cuando pasó por la calle de la amargura, mientras era llevado al matadero.

"El papel de Jesús es difícil, en estas obras se vive un 80 por ciento de realidad, la cruz es madera sólida, tiene un peso de 85 libras y los látigos son de cuero", afirmó Eduardo Alfaro Navarro.

En esta Judea participan más de 70 actores quienes recrean unas 30 escenas.

Foto: Teatro popular de Nicaragua encarna la vida, pasión y muerte de Cristo/ TN8

"La gente me pregunta cuál es mi personaje y yo les digo que soy el tentador y la gente me dice que es un papel muy feo y se asustan, pero yo me enamoré de este papel, y es difícil de interpretar todos los diálogos, hacer expresiones corporales o faciales", dijo Feliz Napoleón Cuaresma, quien interpreta a Lucifer.

Las actores de estas judeas no reciben un salario, sino que una ayuda económica que les destina el Instituto Nicaragüense de Cultura, (INC), para la compra de la ropa a utilizar.